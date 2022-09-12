Как приготовить биточки из остатков манной каши - узнайте в материале УНИАН.

Почти у каждого хотя бы раз оставалась вчерашняя манная каша, которую не хотелось выбрасывать. Из этого продукта можно приготовить огромное количество необычных блюд.

Биточки из манной каши

2-3 стакана готовой манки

1 яйцо

соль и сахар по вкусу

панировка

муки добавляем - сколько возьмут

В кашу (обязательно холодную) вбиваем слегка взбитое яйцо, специи и перемешиваем до однородности. В массу вмешиваем муку. Тесто должно лепиться, а не растекаться в руках. Сковородку разогреваем на среднем огне. Лепим биточки, обваливаем в панировке и обжариваем до золотистости. Их можно подавать с вареньем и мороженным.

Запеканка из манной каши

Запеканка из остатков манной каши готовится очень легко и быстро.

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1,5 стакана готовой манки

1,5 стакана муки

2 яйца

4 столовые ложки сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

Яйца взбиваем с сахаром около 10 минут. Масса станет устойчивой, на ней можно будет нарисовать полосу, и она не исчезнет. Осторожно вмешайте манку, разрыхлитель и муку. Если масса осядет - можно повторно взбить миксером. По консистенции тесто будет как густая сметана.

Духовку нагреваем до 200 градусов. Форму смазываем маслом, выливаем туда тесто и выпекаем около 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Пирог из манной каши по желанию украшаем сахарной пудрой.

Оладьи из манной каши

Оладьи из старой манной каши быстро завоюют сердца ваших домочадцев.

200 грамм густой манки

125 грамм сметаны или йогурта без добавок

2 чайные ложки сахара

0,5 чайной ложки разрыхлителя

⅔ стакана муки

цедра лимона

Манку смешиваем со сметаной и сахаром. В полученную массу добавляем лимонную цедру, муку и разрыхлитель. Тесто по консистенции должно получиться как густая сметана.

На разогретую сковородку с маслом ложкой выкладываем манную смесь. Обжариваем оладья с двух сторон до румяности.

Печенье из манной каши

Для этого рецепта лучше сварить свежую манную кашу без комочков.

6 столовых ложек манной крупы

300 мл молока

100 грамм муки

200 грамм сливочного масла

100 грамм сахара

200 грамм кокосовой стружки

ваниль/цедра лимона

В молоко добавляем манку и варим кашу, постоянно помешивая. Пока она будет остывать, взбиваем масло с сахаром. Добавляем в полученную смесь остывшую кашу и кокосовую стружку, а также ваниль или цедру. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть гладким и не липнуть к рукам. Оборачиваем тесто пищевой пленкой и убираем на час в холодильник "отдохнуть".

Из теста катаем небольшие шарики. Если в помещении жарко, то лучше выкладывать их на дощечку и убирать в морозилку. Печенье выпекаем 25-30 минут при 180 градусах в заранее разогретой духовке. Украсить можно сахарной пудрой или какао.

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