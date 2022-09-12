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Почти у каждого хотя бы раз оставалась вчерашняя манная каша, которую не хотелось выбрасывать. Из этого продукта можно приготовить огромное количество необычных блюд.

Биточки из манной каши

  • 2-3 стакана готовой манки
  • 1 яйцо
  • соль и сахар по вкусу
  • панировка
  • муки добавляем - сколько возьмут

В кашу (обязательно холодную) вбиваем слегка взбитое яйцо, специи и перемешиваем до однородности. В массу вмешиваем муку. Тесто должно лепиться, а не растекаться в руках. Сковородку разогреваем на среднем огне. Лепим биточки, обваливаем в панировке и обжариваем до золотистости. Их можно подавать с вареньем и мороженным.

Запеканка из манной каши

Запеканка из остатков манной каши готовится очень легко и быстро.

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  • 1,5 стакана готовой манки
  • 1,5 стакана муки
  • 2 яйца
  • 4 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка разрыхлителя

Яйца взбиваем с сахаром около 10 минут. Масса станет устойчивой, на ней можно будет нарисовать полосу, и она не исчезнет. Осторожно вмешайте манку, разрыхлитель и муку. Если масса осядет - можно повторно взбить миксером. По консистенции тесто будет как густая сметана.

Духовку нагреваем до 200 градусов. Форму смазываем маслом, выливаем туда тесто и выпекаем около 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Пирог из манной каши по желанию украшаем сахарной пудрой.

Оладьи из манной каши

Оладьи из старой манной каши быстро завоюют сердца ваших домочадцев.

  • 200 грамм густой манки
  • 125 грамм сметаны или йогурта без добавок
  • 2 чайные ложки сахара
  • 0,5 чайной ложки разрыхлителя
  • ⅔ стакана муки
  • цедра лимона

Манку смешиваем со сметаной и сахаром. В полученную массу добавляем лимонную цедру, муку и разрыхлитель. Тесто по консистенции должно получиться как густая сметана. 

На разогретую сковородку с маслом ложкой выкладываем манную смесь. Обжариваем оладья с двух сторон до румяности.

Печенье из манной каши

Для этого рецепта лучше сварить свежую манную кашу без комочков.

6 столовых ложек манной крупы

300 мл молока

100 грамм муки

200 грамм сливочного масла

100 грамм сахара

200 грамм кокосовой стружки

ваниль/цедра лимона

В молоко добавляем манку и варим кашу, постоянно помешивая. Пока она будет остывать, взбиваем масло с сахаром. Добавляем в полученную смесь остывшую кашу и кокосовую стружку, а также ваниль или цедру. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть гладким и не липнуть к рукам. Оборачиваем тесто пищевой пленкой и убираем на час в холодильник "отдохнуть".

Из теста катаем небольшие шарики. Если в помещении жарко, то лучше выкладывать их на дощечку и убирать в морозилку. Печенье выпекаем 25-30 минут при 180 градусах в заранее разогретой духовке. Украсить можно сахарной пудрой или какао.

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