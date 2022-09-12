Почти у каждого хотя бы раз оставалась вчерашняя манная каша, которую не хотелось выбрасывать. Из этого продукта можно приготовить огромное количество необычных блюд.
Биточки из манной каши
- 2-3 стакана готовой манки
- 1 яйцо
- соль и сахар по вкусу
- панировка
- муки добавляем - сколько возьмут
В кашу (обязательно холодную) вбиваем слегка взбитое яйцо, специи и перемешиваем до однородности. В массу вмешиваем муку. Тесто должно лепиться, а не растекаться в руках. Сковородку разогреваем на среднем огне. Лепим биточки, обваливаем в панировке и обжариваем до золотистости. Их можно подавать с вареньем и мороженным.
Запеканка из манной каши
Запеканка из остатков манной каши готовится очень легко и быстро.
- 1,5 стакана готовой манки
- 1,5 стакана муки
- 2 яйца
- 4 столовые ложки сахара
- 1 чайная ложка разрыхлителя
Яйца взбиваем с сахаром около 10 минут. Масса станет устойчивой, на ней можно будет нарисовать полосу, и она не исчезнет. Осторожно вмешайте манку, разрыхлитель и муку. Если масса осядет - можно повторно взбить миксером. По консистенции тесто будет как густая сметана.
Духовку нагреваем до 200 градусов. Форму смазываем маслом, выливаем туда тесто и выпекаем около 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Пирог из манной каши по желанию украшаем сахарной пудрой.
Оладьи из манной каши
Оладьи из старой манной каши быстро завоюют сердца ваших домочадцев.
- 200 грамм густой манки
- 125 грамм сметаны или йогурта без добавок
- 2 чайные ложки сахара
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя
- ⅔ стакана муки
- цедра лимона
Манку смешиваем со сметаной и сахаром. В полученную массу добавляем лимонную цедру, муку и разрыхлитель. Тесто по консистенции должно получиться как густая сметана.
На разогретую сковородку с маслом ложкой выкладываем манную смесь. Обжариваем оладья с двух сторон до румяности.
Печенье из манной каши
Для этого рецепта лучше сварить свежую манную кашу без комочков.
6 столовых ложек манной крупы
300 мл молока
100 грамм муки
200 грамм сливочного масла
100 грамм сахара
200 грамм кокосовой стружки
ваниль/цедра лимона
В молоко добавляем манку и варим кашу, постоянно помешивая. Пока она будет остывать, взбиваем масло с сахаром. Добавляем в полученную смесь остывшую кашу и кокосовую стружку, а также ваниль или цедру. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть гладким и не липнуть к рукам. Оборачиваем тесто пищевой пленкой и убираем на час в холодильник "отдохнуть".
Из теста катаем небольшие шарики. Если в помещении жарко, то лучше выкладывать их на дощечку и убирать в морозилку. Печенье выпекаем 25-30 минут при 180 градусах в заранее разогретой духовке. Украсить можно сахарной пудрой или какао.