Блюда из грибов – один из кулинарных символов осени.

Золотистая осень – время сбора лесных грибов. Это не только полезное и увлекательное занятие, но и очень вкусное. Из грибов можно приготовить уйму аппетитных блюд. Если не знаете, куда применить лесные дары, – выберите рецепт из нашей подборки. И помните, что грибы нельзя есть детям до 10 лет.

25 августа есть хороший повод приготовить грибы на обед или ужин, ведь сегодня отмечается Европейский день грибов. Сегодня также празднуется Международный день кролика, поэтому в пару к грибам можно подать блюда из кролика.

Что приготовить из грибов: картошка с грибами

Жареная картошка с грибами – универсальное блюдо на завтрак, обед и ужин. Оно одновременно сытное и постное, а готовится очень просто. По желанию можно положить в блюдо мясо или сыр – тогда будет ещё вкуснее.

Что приготовить из грибов: салат с маринованными грибами

Почти у каждого дома есть баночка маринованных грибов, которую можно открыть к празднику и приготовить вкусный салат. Маринованные грибы хорошо сочетаются с овощами, курицей, сыром и даже фруктами. Рассказываем, как сделать салат с маринованными грибами вкусным и гармоничным.

Что приготовить из грибов: грибной суп

Ароматный суп на грибном бульоне – прекрасный вариант первого блюда. При варке такое блюдо насыщается лесным запахом и приобретает насыщенный вкус. Рассказываем, как приготовить суп с грибами со сливками, курицей или вермишелью.

Что приготовить из грибов: зразы с грибами

Румяные зразы – одно из самых любимых домашних блюд. Это блюдо готовится из картофельного пюре. Разнообразить вкус можно с помощью начинки из грибов. Рассказываем, как приготовить зразы с грибами постные и мясные.

Что приготовить из грибов: жульен с грибами

Грибы и курица словно созданы друг для друга. Такое вкусное сочетание применяют в жульене – вкусной запеканке под сырной корочкой. Такое блюдо можно подавать в маленьких блюдцах или тарталетках как закуску, или же подать как основное блюдо. Рецепт жульена с грибами читайте на нашем сайте.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова