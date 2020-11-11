Из всех блюд домашней кухни жареная картошка является главной любимицей многих семей. Готовится она легко и быстро, а хрустящая корочка и мягкий вкус понравятся абсолютно всем. В конце осени наступает грибной сезон, так что к привычному блюду можно добавить ароматные жареные грибы.
Для этого блюда берите любые свежие лесные грибы или магазинные шампиньоны.
Жареная картошка с грибами и пряностями
- Картофель - 1 кг.
- Грибы любые - 1кг.
- Репчатый лук - 300 г.
- Чеснок - 5-10 зубчиков
- Кориандр молотый - 1 ст.л.
- Соль, перец.
- Растительное масло для жарки.
Грибы очистить от грязи и песка, нарезать крупными кусочками. Лук и чеснок измельчить. Картошку нарезать кубиками. Нагреть сковороду с маслом, положить лук, сразу посолить. Тушить 5 минут, постоянно помешивая. Добавить чеснок, жарить ещё 3 минуты.
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Положить в сковородку нарезанные грибы, тушить 10 минут на среднем огне. Добавить картошку и накрыть крышкой.
Через 5 минут посолить, поперчить, и перемешать картошку с грибами. Ещё через 5 минут добавить кориандр и долить масла, если его не осталось. Жарить на маленьком огне до полной готовности картошки (примерно 20 минут). При подаче украсить мелко порубленной зеленью.
Картошка жареная с грибами и курицей
- Куриное филе - 250 г.
- Грибы - 150 г.
- Картофель - 5-6 шт.
- Репчатый лук крупный - 1 шт.
- Соль, перец.
- Укроп, зеленый лук.
- Растительное масло - 5 ст. л.
Картошку почистить и нарезать соломкой, грибы оставить целыми, крупные разрезать на 4 части. Мясо крупно нарезать. В сковороде нагреть масло, положить картошку. Жарить на большом огне до полной готовности (примерно 20 минут), постоянно помешивая.
На другой сковороде жарить нарезанный полукольцами лук до мягкости, затем добавить грибы. Жарить 5 минут. Добавить куриное мясо, посолить и поперчить. Жарить еще 5-7 минут.
Соединить румяную картошку и жареные грибы с курицей. Перемешать и обжарить вместе 3 минуты. Добавить рубленую зелень. Подавать на стол в горячем виде.
Жареная картошка с грибами и сыром
- Картофель - 500 гр.
- Грибы - 200 гр.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок по вкусу.
- Сыр российский - 50 гр.
- Зелень по вкусу.
- Масло растительное для жарки.
- Соль по вкусу.
- Перец черный по вкусу.
Картофель нарезать полукругом, грибы дольками. Лук и чеснок мелко нарезать. Разогреть сковороду с маслом, положить картошку, обжаривать 5 минут. Добавить грибы, жарить 20 минут. Затем добавить в сковороду лук с чесноком, жарить 5 минут. Картошку с луком посолить, поперчить, посыпать рубленной зеленью и натертым сыром. Через 3 минуты снять с огня и подать на стол.
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