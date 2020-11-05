Сытные и сочные зразы можно подавать как на обед, так и на ужин.

Зразы с грибами – невероятно ароматное и аппетитное блюдо. За основу для них можно брать картофельное пюре или же мясной фарш. В любом случае получится очень вкусное и сытное блюдо, которое можно подавать как на обед, так и на ужин.

Картофельные зразы с грибами и сыром

Картофель - 800 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 0,5 ст.

Шампиньоны - 300 г

Сыр - 180 г

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Масло рафинированное - 60 мл

Соль, перец - по вкусу

Первым делом надо отварить картофель, посолив воду после кипения.

Приготовление грибной начинки. Лук нарезать мелкими кубиками, закинуть на сковороду для жарки, политое маслом. Лук должен насытиться маслом, стать мягким.

Читайте такжеАппетитные блины с грибами: как приготовить вкусное блюдоГрибы вымыть, нарезать мелко, добавить к луку. Жарить несколько минут, затем посолить, чтобы пустили сок. Готовить их на среднем огне до полного испарения жидкости. В конце добавить измельченный чеснок.

Отварной картофель освободить от жидкости, сделать из него пюре. Масло и картофельный отвар в пюре добавлять не нужно.

Картофельную массу полностью остудить. Вбить одно яйцо, всыпать муку, при необходимости посолить, тщательно перемешать до однородности.

Ладошки смазать растительным маслом, чтобы картошка к ним не приставала. Руками сформировать лепешки одинакового размера, выложить на дощечку, присыпанную мукой. В центр положить примерно 1 ст. л. грибной начинки.

Твердый сыр нарезать пластинками, выложить на грибы. Ладони снова смазать растительным маслом, скрутить лепешку в котлету, полностью закрывая начинку.

Нагреть сковороду с маслом, внутрь положить заготовки. Жарить зразы с двух сторон на среднем огне до появления румяной корочки. Сковородку крышкой накрывать не нужно.

Картофельные зразы с грибами и капустой

Картофель - 700 г

Капуста белокочанная - 250 г

Грибы шампиньоны - 150 г

Огурец соленый - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Мука - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Масло сливочное - 50 г

Укроп - 2-3 веточки

Соль - по вкусу

Масло - для жарки

Мука - для панировки (по желанию)

Для приготовления нужно отварить картофель. Добавить в него сливочное масло и хорошо размять. Когда картофель немного остынет, добавить яйцо, немного соли и просеянную муку. Хорошо все перемешать, получится картофельное тесто.

Мелко нарезать небольшую луковицу, шампиньоны и соленый огурец.

Тонко нашинковать капусту. Зелень измельчить.

Обжарить лук, капусту и морковь вместе 10 минут. Добавить грибы и обжарить около 10 минут. В конце добавить соль. Засыпать в начинку соленые огурцы и укроп. Перемешать, прогреть.

Из картофельного теста аккуратно сформировать лепешки и положить внутрь 1 столовую ложку овощной начинки, защипывая края теста.

Зразы можно запанировать в муке. А можно жарить и без панировки, но обязательно на очень хорошо разогретой сковороде.

Обжарить зразы на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложить их на бумажное полотенце.

Мясные зразы с грибами

Фарш говяжий - 250 г

Фарш куриный - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.

Батон белый - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Шампиньоны - 200 г

Сухари панировочные - 100 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Масло подсолнечное рафинированное - 50 мл

Батон залить холодной водой, дать ему набухнуть и отжать. Пропустить лук и батон через мясорубку. Соединить их в миске с фаршем.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоМясной фарш, лук и батон посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать все. Смесь должна быть гладкой и однородной.

Приготовление начинки. Грибы очистить, помыть и нарезать как можно мельче. Положить на сковороду с подсолнечным маслом. Масла нужно совсем немного – 2-3 столовые ложки.

Обжарить грибы на небольшом огне, пока в сковороде не испарится вся жидкость. Посолить грибы на вкус.

Из мясного фарша сформировать лепешку. На середину нее выложить жареные грибы. Слепить зразы.

Взбить яйцо в тарелке или миске. Обвалять в нем зразы, а затем в панировочных сухарях. Выложить их на горячую сковороду с подсолнечным маслом. Обжаривать зразы до румяной корочки.

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Автор: УНИАН