Жульен с грибами и курицей - это вкусная и сытная праздничная закуска.

Вопреки мифам жульен - это не французское блюдо, а придуманная в России закуска из запеченного мяса с грибами под румяной корочкой. Во Франции жульеном называют способ нарезки овощей тонкой соломкой. Однако каким бы не было происхождение блюда, оно остается любимым осенним блюдом из грибов.

Для жульена можно использовать лисички, шампиньоны, белые и другие грибы и куриное филе. Жульен запекают в сметане или сливках, а сверху покрывают сыром. Для запекания используют жаропрочную миску или тарталетки.

Жульен с грибами и курицей со сметаной

Куриное филе - 250 г.

Шампиньоны или другие грибы - 250 г.

Сметана 25% жирности - 150 г.

Мягкий сыр - 100 г.

Лук - 1 шт.

Укроп - по вкусу.

Мускатный орех.

Соль, перец.

Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на сковороде 5-7 минут. Грибы и лук промыть, нарезать, добавить на сковородку к мясу и обжаривать до выпаривания жидкости.

Читайте такжеАппетитные блины с грибами: как приготовить вкусное блюдоДобавить в сковородку сметану и перемешать. Сыр натереть на терке, зелень мелко нарезать. Часть сыра положить в сковородку, добавить укроп, перец, мускатный орех, соль, перемешать и выключить огонь.

Горячий жульен быстро разложить по формочкам или в большую форму. Сверху присыпать оставшимся сыром. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах примерно 10 минут до румяности сыра. Подавать жульен горячим.

Жульен с курицей, грибами и сливками на сковороде

Куриное филе - 300 г.

Шампиньоны - 250 г.

Сливки 20% - 200 мл.

Твёрдый сыр - 120 г.

Сливочное масло - 2 ст.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Перец черный молотый, соль.

Грибы вымыть, нарезать пластинками, куриное филе средне нарезать, сыр натереть на крупной терке. В сковороде нагреть половину сливочного и растительного масла. Обжарить на сковороде курицу до испарения воды и выложить на тарелку.

Читайте такжеРумяные зразы с грибами: как приготовить вкусное блюдо На сковороде разогреть остальное масло и выложить грибы. Обжарить до золотистого цвета и вернуть мясо. Жарить вместе 10 минут, посолить и поперчить. Влить сливки, перемешать, жарить ещё 2 минуты. Посыпать жульен тертым сыром.

Накрыть сковорожу крышкой и томить примерно 2 минуты на маленькой огне. Разложить жульен по тарелкам для подачи, украсить зеленью.

Куриный жульен с грибами в тарталетках

Тарталетки песочные - 5-8 шт.

Куриное филе - 180 г.

Грибы - 120 г.

Сыр твёрдый - 70 г.

Сметана жирностью 20% - 150 г.

Молоко - 150 мл.

Масло сливочное - 40 г.

Мука - 0,5 ст. ложки.

Масло растительное - 1 ст. ложка.

Кориандр (семена) - 1 ч. ложка.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Соль - по вкусу.

Перец чёрный молотый - по вкусу.

Куриное филе варить 25 минут, в бульон добавить лавровый лист. Готовое филе остудить, нарезать небольшими кусочками. Грибы мелко нарезать, выложить на сковороду и обжаривать 3 минуты, добавить курицу и жарить ещё 3 минуты.

В сотейнике растопить сливочное масло, всыпать порциями муку и тщательно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Влить тонкой струей молоко, активно помешивать 2-3 минуты до загустения. Добавить сметану, протушить минуту, посолить и поперчить. Отставить соус в сторону.

Сыр натереть на терке. Духовку нагреть до 180 градусов. Тарталетки наполнить курицей и грибами, залить соусом и посыпать сыром. Выложить тарталетки в форму и запекать при температуре 180 градусов 15 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова