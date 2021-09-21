Мясо кролика - нежный и диетический продукт, из которого можно сделать вкусное блюдо

Диетологи давно твердят о том, что красное мясо вредно для организма, а вот курица, индейка или кролик - удачная альтернатива. Из мяса маленького животного получаются легкие, нежные, но сытные блюда.

Ранее мы рассказывали, что приготовить из куриной печени, а сегодня поделимся рецептами блюд из кролика.

Кролик в сметане - классический рецепт блюда

кролик - 1 шт;

сметана - 200 гр;

лук репчатый - 2 шт;

мука - 4 ст.л;

сливочное масло - 100 гр;

лавровый лист - 2 шт;

смесь перцев - 1 ч.л;

чеснок - 2-3 зубчика;

соль - по вкусу.

Кроличью тушку помыть, осушить, нарезать небольшими порциями. Посолить, поперчить, перемешать. Лук очистить и мелко нарезать. Чеснок измельчить в чесночнице. Каждый кусочек кролика обвалять в муке.

Разогреть на сковороде масло, выложить мясо и обжарить со всех сторон 5-7 минут. Взять казанок и готовое мясо сложить в него.

Выложить лук на сковороду, обжарить, помешивая. Затем вылить два стакана холодной кипяченой воды и перемешать. Залить этой смесью мясо, накрыть крышкой и тушить 30-40 минут. Добавить лавровый лист, сметану, долить воды так, чтобы соус полностью покрывал мясо. Тушить на медленном огне 10 минут. В конце добавить измельченный чеснок и настаивать блюдо 10-15 минут.

Тушеный кролик - рецепт с овощами

кролик - 1 кг;

картофель - 1 кг;

лук репчатый - 2 шт;

морковь - 1 шт;

сладкий перец - 1 шт;

томаты свежие или в собственном соку - 350 гр;

соль, перец - по вкусу;

сушеная петрушка - 0.5 ч.л;

сушеный укроп - 0.5 ч.л;

базилик сушеный - 0.5 ч.л;

тархун сушеный - 0.5 ч.л;

растительное масло.

Мясо кролика промыть, нарезать на порционные куски. Осушить с помощью бумажных полотенец, посолить, поперчить, перемешать. Овощи очистить. Картофель нарезать кубиками, помидоры - полосками, лук - полукольцами, морковь - кружочками.

Читайте такжеСосиски в тесте: рецепты ароматной домашней выпечкиВсе овощи соединить, посолить, поперчить, добавить растительное масло и травы. Поставить разогреваться духовку и оставить овощи настояться.

На дно формы для запекания налить растительного масла, выложить овощи, затем - мясо. Сверху положить томаты и влить на дно 100-150 мл воды. Обернуть форму фольгой и запекать 1 час при 180°C.

Рецепт кролика в мультиварке с черносливом

кролик - 1 шт;

лук репчатый - 1 шт;

морковь - 1 шт;

кетчуп - 2 ст.л;

горчица - 1 ч.л;

чернослив без косточек - 100 гр;

сметана - 2 ст.л;

масло растительное;

соль, перец - по вкусу.

Тушку кролика промыть, обсушить и разобрать на порционные куски. Выставить мультиварку на режим "Жарка" и 30 минут готовить мясо, периодически переворачивая.

Пока кролик готовится, нарезать кубиками лук и натереть морковь на крупной терке. Добавить овощи в чашу мультиварки и обжаривать еще 10 минут. После окончания режима добавить кетчуп, сметану, горчицу, специи. По желанию можно засыпать пряности или травы. О том, в чем польза специй, и как их выбирать, мы рассказывали ранее.

Залить кролика кипяченой водой на 2\3 и установить режим "Тушение" на 1.5 часа. За полчаса до окончания процесса добавить в чашу мультиварки чернослив.

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Автор: Кристина Кащавцева