Традиционные дрожжевые и ленивые беляши - два рецепта, которые завоюют любой желудок.

Сочные и сытные беляши невозможно не любить. Это блюдо нравится абсолютно всем. Хрустящее тесто с сочным и приправленным мясом внутри - идеально сочетание. Это не самое полезное для фигуры блюдо, но изредка побаловать себя такой вкуснятиной можно.

Беляши с дрожжами на воде

Тесто:

Подсолнечное масло - 3 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 1 ст. л.

Дрожжи мокрые - 40 г.

Мука - 700 г.

Вода - 400 г.,

Начинка:

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Мясной фарш - 400 г.

Луковица - 1 шт.

Соль и специи по вкусу.

Для жарки:

Подсолнечное масло - 100 г.

Подогрейте воду и покрошите в неё дрожжи руками. Всыпьте сахар и перемешайте. Добавьте половину муки, масло и соль, снова перемешайте. Вмешайте остальную муку и замесите тесто руками. Оставьте в теплом месте на полчаса, чтобы тесто поднялось.

Лук потрите на мелкой терке и добавьте в фарш. Посолите и приправьте фарш по вкусу, тщательно перемешайте. Тесто разделите на одинаковые части и раскатайте в тонкий пласт. С помощью стакана вырежьте одинаковые кружочки.

В центр каждого кружочка выложите по две ложки начинки и защипните пирожки. Затем приплюсните пирожки руками, чтобы они были плоскими и круглыми. Беляши желательно делать тонкими, чтобы вся начинка прожарилась.

Налейте часть масла в сковороду с высокими бортами и разогрейте. В горячее масло выложите беляши и жарьте с каждой стороны по 10 минут. Выложить готовые беляши в кастрюлю с бумагой или газетами, чтобы впиталось лишнее масло.

Быстрые ленивые беляши

Тесто:

Кефир - 2 стак.

Пшеничная мука - 120 г.

Сахар - 0.5 ч.л.

Соль - 0.5 ч.л.

Сода - 0.5 ч.л.

Начинка:

Фарш - 300 г.

Чеснок - 1 зубчик.

Лук - 0.5 шт.

Петрушка и укроп - 20 г.

Соль, перец, специи по вкусу.

Для жарки:

Подсолнечное масло - 100 г.

Кефир слегка подогреть. Добавить в него соду, соль и сахар. Оставить на пару минут. Затем постепенно всыпать в смесь муку и постоянно размешивать тесто.

Для начинки лук и чеснок натереть на терке, мелко порубить зелень. Добавить эти ингредиенты в фарш, посолить и поперчить. Сковороду с подсолнечным маслом хорошо разогреть. Затем быстро вылить на сковороду ложку теста, выложить в тесто ложку мяса и сверху снова полить ложкой теста. Жарить по 5 минут с каждой стороны. Такие беляши напоминают оладьи с фаршем внутри.

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