Пирожки с клубникой жареные или запеченные - невероятное наслаждение.

Пока длится сезон свежей клубники - обязательно приготовьте аппетитные пирожки с клубникой. Публикуем два простых рецепта: с дрожжами и без дрожжей. Клубнику для выпечки берите свежую и плотную. Лепить такие пирожки нужно сразу перед выпеканием, иначе они растекутся.

Пирожки с клубникой из дрожжевого теста

Ингредиенты для теста:

мука - 3 стакана (400 г);

теплое молоко - 250 г;

дрожжи сухие - 1 стол.л.;

яйца - 2 шт.;

подсолнечное или растопленное сливочное масло - 80 мл;

сахар - 3 стол.л.;

соль - 0,5 чайн.л.;

ванильный сахар - 0,5 чайн.л.

Для начинки:

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клубника - 600 г;

сахар - 100 г;

крахмал - 2 чайн.л.

Для смазывания пирожков:

теплая вода - 1 стол.л.;

сахар - 1 стол.л.

Сначала приготовьте опару - для этого смешайте 3 ложки муки, ложку сахара и дрожжи. Частями влейте молоко. Накройте опару полотенцем и оставьте на 20-30 минут в теплом месте.

Остальной сахар взбейте с яйцами, щепоткой соли и ванилином. В готовую опару влейте яичную смесь и масло. Затем понемногу всыпать муку. Замесите тесто сначала ложкой, а потом руками 10-15 минут. Оно должно стать эластичным и перестать липнуть к руками. Емкость с тестом накройте полотенцем и оставьте на 1 час в теплом месте.

Для начинки промойте и почистите клубнику от хвостиков, порежьте на 4 части. Смешайте крахмал с сахаром. Клубнику и сахар заранее не смешивайте, иначе ягоды пустят лишний сок.

Тесто для пирожков поднялось - разделите его на одинаковые шарики. Каждый кусок теста тонко раскатайте. В середину каждой лепешки вложите немного ягод и посыпьте смесью сахара и крахмала. Залепите пирожки. Выложите на противень, смазанный маслом.

Сначала поставьте изделия в духовку, разогретую до 100°. Оставьте на 15 минут с приоткрытой дверцей, чтобы они поднялись. Затем закройте дверцу и выпекайте пирожки с клубникой в духовке при 180° ещё 30 минут. После выпекания смажьте ещё горячие пирожки сладкой водой.

Пирожки с клубникой жареные без дрожжей

Ингредиенты для теста:

мука - 1 кг;

кефир или кислое молоко - 400 мл;

сметана жирная - 3 ст.л.;

сода - 1 ч.л.;

сахар - 2 стол.л.;

щепотка соли;

щепотка ванилина.

Для начинки:

клубника - 500 г;

сахар - 100 г;

крахмал - 1 ст.л.

Для жарки:

подсолнечное масло - 200 мл.

Кефир слегка подогрейте и смешайте с содой. Добавьте к кефиру сметану, сахар, соль и ванилин. Затем постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое тесто, накройте пленкой и оставьте на 30 минут, чтобы оно поднялось. Клубнику несколько раз помойте и очистите от хвостиков.

Разделите тесто на одинаковые шарики и раскатайте в тонкие лепешки. В центр каждой выложите немного ягод и посыпьте смесью сахара и крахмала. Защипните пирожки. Разогрейте в сковороде 200 мл масла и обжарьте пирожки до золотистого цвета с обеих сторон.

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