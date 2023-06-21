Пока длится сезон свежей клубники - обязательно приготовьте аппетитные пирожки с клубникой. Публикуем два простых рецепта: с дрожжами и без дрожжей. Клубнику для выпечки берите свежую и плотную. Лепить такие пирожки нужно сразу перед выпеканием, иначе они растекутся.
Пирожки с клубникой из дрожжевого теста
Ингредиенты для теста:
- мука - 3 стакана (400 г);
- теплое молоко - 250 г;
- дрожжи сухие - 1 стол.л.;
- яйца - 2 шт.;
- подсолнечное или растопленное сливочное масло - 80 мл;
- сахар - 3 стол.л.;
- соль - 0,5 чайн.л.;
- ванильный сахар - 0,5 чайн.л.
Для начинки:
- клубника - 600 г;
- сахар - 100 г;
- крахмал - 2 чайн.л.
Для смазывания пирожков:
- теплая вода - 1 стол.л.;
- сахар - 1 стол.л.
Сначала приготовьте опару - для этого смешайте 3 ложки муки, ложку сахара и дрожжи. Частями влейте молоко. Накройте опару полотенцем и оставьте на 20-30 минут в теплом месте.
Остальной сахар взбейте с яйцами, щепоткой соли и ванилином. В готовую опару влейте яичную смесь и масло. Затем понемногу всыпать муку. Замесите тесто сначала ложкой, а потом руками 10-15 минут. Оно должно стать эластичным и перестать липнуть к руками. Емкость с тестом накройте полотенцем и оставьте на 1 час в теплом месте.
Для начинки промойте и почистите клубнику от хвостиков, порежьте на 4 части. Смешайте крахмал с сахаром. Клубнику и сахар заранее не смешивайте, иначе ягоды пустят лишний сок.
Тесто для пирожков поднялось - разделите его на одинаковые шарики. Каждый кусок теста тонко раскатайте. В середину каждой лепешки вложите немного ягод и посыпьте смесью сахара и крахмала. Залепите пирожки. Выложите на противень, смазанный маслом.
Сначала поставьте изделия в духовку, разогретую до 100°. Оставьте на 15 минут с приоткрытой дверцей, чтобы они поднялись. Затем закройте дверцу и выпекайте пирожки с клубникой в духовке при 180° ещё 30 минут. После выпекания смажьте ещё горячие пирожки сладкой водой.
Пирожки с клубникой жареные без дрожжей
Ингредиенты для теста:
- мука - 1 кг;
- кефир или кислое молоко - 400 мл;
- сметана жирная - 3 ст.л.;
- сода - 1 ч.л.;
- сахар - 2 стол.л.;
- щепотка соли;
- щепотка ванилина.
Для начинки:
- клубника - 500 г;
- сахар - 100 г;
- крахмал - 1 ст.л.
Для жарки:
- подсолнечное масло - 200 мл.
Кефир слегка подогрейте и смешайте с содой. Добавьте к кефиру сметану, сахар, соль и ванилин. Затем постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое тесто, накройте пленкой и оставьте на 30 минут, чтобы оно поднялось. Клубнику несколько раз помойте и очистите от хвостиков.
Разделите тесто на одинаковые шарики и раскатайте в тонкие лепешки. В центр каждой выложите немного ягод и посыпьте смесью сахара и крахмала. Защипните пирожки. Разогрейте в сковороде 200 мл масла и обжарьте пирожки до золотистого цвета с обеих сторон.