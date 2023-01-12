Многие хозяйки боятся готовить чизкейк, так как считают, что это слишком сложное блюдо. Однако все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Как приготовить идеальный десерт - читайте на УНИАН.

Если вы любите десерты и молочные продукты, чизкейк - это то, что вам нужно. Мы раскроем вам секрет идеального угощения, а самое главное - расскажем, как готовить нежный чизкейк без выпекания.

Начнем с того, что это самый обычный творожный десерт, в приготовлении которого нет ничего сложного. Уникальность блюда в том, что его можно готовить как в духовке, так и без нее. В зависимости от того, сколько у вас свободного времени и каким бюджетом вы располагаете, можно подобрать как максимально простой и бюджетный вариант чизкейка из обычного творога, так и ресторанный рецепт, который потребует больше времени и наличие более дорогих ингредиентов.

Чизкейк Нью-Йорк в духовке

Для этого рецепта сливки, сыр, яйца и масло можно использовать только комнатной температуры. Сливки лучше брать максимальной жирности, так ваш десерт будет более нежным и сливочным.

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Очень важный момент - для этого рецепта лучше купить сливочный сыр. Не пытайтесь заменить его творогом или сырковой массой, так как вкус конечного продукта будет кардинально отличаться от вкуса оригинального чизкейка Нью-Йорк.

Печенье - 300 гр.

Сливочное масло - 100 гр.

Мускатный орех - 0,25 ч. л.

Сливочный сыр - 600 гр.

Сахар - 100 гр.

Сливки - 200 мл.

Яйца - 3 шт.

Лимонный сок - 1 ч.л.

Ванилин - по вкусу.

Печенье натираем на терке или измельчаем при помощи блендера, при желании можно добавить мускатный орех. Выкладываем в печенье мягкое сливочное масло. Перетираем масло с печеньем до однородного состояния. Полученную массу выкладываем в форму для выпекания и отправляем в разогретую до 200°С духовку на 10 минут.

В сыр добавляем сахар, ванилин, лимонный сок. Хорошо все перемешиваем. Если вы не любите слишком сладкие десерты - можете уменьшить количество сахара или использовать заменитель. Добавляем в сыр яйца и сливки. Все взбиваем миксером. Выливаем начинку на корж и отправляем в духовку на 10 минут. Духовка должна быть предварительно разогрета до 180°С.

Чизкейк с клубникой за час

Печенье - 250 гр.

Сливочное масло - 100 гр.

Творог - 500 гр.

Сахар - 200 гр.

Сливки - 300 мл.

Лимонный сок - 1 ч.л.

Ванилин - по вкусу.

Свежая клубника - 300 гр.

Желатин - 20 гр.

Свежая мята - 30 гр.

Печенье измельчаем в крошку, добавляем мягкое сливочное масло и хорошо перетираем массу руками. Дно и стенки разъёмной формы застилаем пергаментом и выкладываем полученную массу равномерным слоем.

Творог смешиваем с сахаром, сливками и ванилином. Для этого рецепта можно использовать как сливочный сыр, так и обычный творог. Также вполне подойдет творожная масса. Однако учтите, что творожная масса, как правило, достаточно сладкая, поэтому будьте осторожны, когда будете добавлять в начинку сахар.

Желатин заливаем водой и даем ему набухнуть. В это время свежую клубнику моем и нарезаем на половинки. Выкладываем нарезанную клубнику на корж. В творожную массу добавляем набухший желатин. Выливаем творожную массу на клубнику и отправляем дессерт в холодильник на один час. Перед подачей украшаем чизкейк свежей клубникой и листочками мяты.

Чизкейк с маскарпоне без выпечки

Печенье - 300 гр.

Сливочное масло - 150 гр.

Маскарпоне - 500 гр.

Сахарная пудра - 180 гр.

Сливки - 400 мл.

Лимонный сок - 1 ч.л.

Ванилин - по вкусу.

Свежие ягоды - 200 гр.

Желатин - 20 гр.

Печенье измельчаем в крошку, добавляем мягкое сливочное масло. Дно и стенки разъёмной формы застилаем пергаментом, смазываем пергамент сливочным маслом и выкладываем полученную массу равномерным слоем.

Маскарпоне смешиваем с сахарной пудрой, сливками и ванилином. Желатин заливаем водой и даем ему набухнуть. Добавляем желатин в творожную массу и хорошо все перемешиваем. Выливаем на корж, сверху выкладываем свежие ягоды. Также для этого рецепта можно использоввать замороженные ягоды. Учтите, их предварительно размораживать не нужно, иначе они пустят сок. Убираем форму с чизкейком в холодильник на 60-90 минут.

Нейжейший японский чизкейк

Яйца - 4 шт.

Сливочное масло - 50 гр.

Молоко - 100 мл.

Мука - 50 гр.

Сливочный сыр - 250 гр.

Кукурузный крахмал - 1 ст. л.

Соль - щепотка.

Лимонный сок - 1 ч.л.

Ванилин - по вкусу.

Сахар - 150 гр.

Делаем водяную баню: ставим на плиту большую кастрюлю с водой. На кастрюлю ставим миску таким образом, чтобы она не касалась воды. В миске соединяем сливочный сыр, молоко и сливочное масло. Желательно использовать жирное молоко, в этом случае чизкейк получится более нежным.

Отделяем желтки от белков. Белки ставим в холодильник. Добавляем в творожную массу желтки, сахар и ванилин. Все хорошо перемешиваем. Просеиваем муку с крахмалом и добавляем в творожную массу.

Охлажденные белки взбиваем с лимонным соком и солью до стойких пиков. Добавляем взбитые белки в тесто. Все осторожно перемешиваем. Выливаем полученную массу в форму и отправляем в духовку, разогретую до 150°С на 60 минут. На дно духовки ставим противень с водой. Через час выключаем духовку, но чизкейк не вынимаем. Он должен оставаться в теплой духовке до полного остывания.

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