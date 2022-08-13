Рулетики из баклажанов "тещин язык" мгновенно исчезнут с обеденного стола.

"Тещин язык" - это популярная в Украине закуска из жареных баклажанов. Никто не знает почему закуска так называется и при чем тут теща, но все любят это блюдо. Пикантные жареные баклажаны идеально сочетаются с островатым соусом и свежим помидором. Чтобы наслаждаться этим сочетанием зимой, предлагаем также закрыть "тещин язык" на зиму.

"Тещин язык" с баклажанами классический

Баклажаны - 2 шт.

Помидоры - 3 шт.

Майонез - 100 г.

Чеснок - 5 зубчиков.

Растительное масло - 100 г.

Зелень для украшения.

Баклажаны помыть и нарезать вдоль на тонкие пластинки. Каждую пластинку посолить и оставить на 30 минут, чтобы вышла горечь. Затем смыть соль. Чеснок раздавить через пресс и смешать с майонезом. Помидоры нарезать тонкими кружочками.

На сковороде разогреть растительное масло. Смыть соль с баклажанов. Обжарить пластинки на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

Выложить баклажаны на салфетки, чтобы стекло лишнее масло. Каждую пластинку смазать с одной стороны майонезом с чесноком. Выложить на край баклажана кружочек помидора и завернуть рулетики. Для подачи посыпать зеленью.

"Тещин язык" с сыром в духовке

Баклажаны - 4 шт.

Помидоры - 3 шт.

Твёрдый сыр - 100 г.

Чеснок - 2 зубч.

Растительное масло - 2 стол.л.

Соль, перец по вкусу.

Баклажаны нарезать длинными тонкими пластинками и замочить в подсоленной воде на 30 минут, чтобы они не горчили. Чеснок мелко измельчить и натереть им баклажаны. Помидор нарезать тонкими кружочками.

На смазанный растительным маслом противень выложить пластины баклажаны, а на них помидоры. Посолить и поперчить по вкусу. Посыпать овощи тертым сыром. Запекать в духовке 25 минут при 180°. Перед подачей украсить закуску рубленой зеленью.

Баклажаны "тещин язык" на зиму

Баклажаны - 2 кг.

Помидоры - 2 кг.

Болгарский перец - 0,5 кг.

Острый перец - 1 шт.

Чеснок - 12 зубчиков;

Соль - 2 ст. л.

Сахар - 200 г.

Уксус - 100 мл.

Измельчить в блендере помидоры, горький и болгарский перцы до состояния пюре. Вылить овощное пюре в кастрюлю и поставить на небольшой огонь. Довести до кипения и добавить соль, сахар и уксус. Варить 20 минут на небольшом огне.

Кабачки нарезать тонкими пластинками и выложить в кастрюлю с томатным пюре, варить ещё 20 минут. Смесь нужно иногда помешивать, чтобы баклажаны не подгорели. Добавить в кастрюлю тертый чеснок и варить ещё 5 минут.

Выложить салат в стерилизованные банки и закрутить крышкой. Перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом и хранить до полного остывания.

Вас также могут заинтересовать новости: