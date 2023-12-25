Эти закуски на праздничный стол понравятся каждому присутствующему на празднике.

Закуски на шпажках - отличный вариант быстрого угощения, для которого не нужно тратить много времени, сил и денег. Их может приготовить любая хозяйка из совершенно разных продуктов, тем более, если совершенно нет лишних часов на готовку.

Простые закуски на новогодний стол

Закуска на шпажках идеальна для хозяек, которые хотят быстро, вкусно и стильно украсить новогодний стол. Конечно, сытным такое угощение не назвать, зато с помощью него можно перекусить.

Куриные шашлычки на шпажках

Ингредиенты:

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Куриные кусочки

Кусочки свежего ананаса

Соевый соус

Мед

Различные специи

Смешать соевый соус, мед и специи, выложить в маринад кусочки курицы, оставить на несколько часов. Затем достать мясо из соуса, обжарить до готовности на сковороде, нанизать на шпажки, чередуя с ананасом, и подать к столу.

Салат "Капрезе" на шпажках

Ингредиенты:

Мини-помидоры черри

Мини-моцарелла (или обычная моцарелла, нарезанная кубиками)

Свежие листья базилика

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Соль и перец

Нанизать на шпажки помидоры, моцареллу и листья базилика, чередуя их между собой. Полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посолить, поперчить, подавать к столу.

Закуска на шпажках с лососем и авокадо

Ингредиенты:

Лосось (свежий или слабосоленый)

Авокадо

Лимонный сок

Соль и перец

Свежий укроп или кинза

Лосось нарезать кусочками, авокадо - кубиками, полить лимонным соком. Нанизать на шпажки по очереди, приправить солью и перцем. Посыпать свежей зеленью и подавать к столу.

Шпажки с креветками и ананасом

Ингредиенты:

Крупные очищенные креветки

Кусочки свежего ананаса

Лимонный сок

Паприка, чеснок, соль и перец

Креветки отварить, остудить, ананас нарезать кубиками. Креветки сбрызнуть лимонным соком, нанизать на шпажки, чередуя с ананасом. Приправить паприкой, солью, перцем и чесноком, подать к столу.

Канапе на шпажках - простые рецепты

Канапе или маленькие бутерброды - еще одно быстрое угощение, которое легко можно приготовить на Новый год. Сочетания продуктов могут быть разными - мы предлагаем самые удачные.

Канапе с грушей и сыром

Ингредиенты:

Свежая груша

Сыр Бри

Руккола

Бальзамический соус

Грушу вымыть, нарезать кубиками, сыр бри тоже. Нанизать на шпажку грушу, затем сыр и рукколу. Украсить канапе каплей бальзамического сосуса.

Канапе на шпажках с лососем и крем-сыром

Ингредиенты:

Ломтики хлеба (желательно тостового)

Лосось (сырой или слабосоленый)

Крем-чиз

Укроп или кинза для украшения

Ломтики хлеба обжарить до хрустящей корочки, смазать крем-сыром, выложить кусочки лосося, украсить измельченным укропом или кинзой и нанизать на шпажки.

Канапе с ветчиной и маслинами

Ингредиенты:

Тостовый хлеб

Ломтики ветчины

Маслины без косточек

Пармезан

Дижонская горчица

Хлеб поджарить до золотистой корочки, выложить на каждый кусочек ломтик ветчицы, сыра и одну маслину. Нанизать на шпажку, подавать с горчицей.

Канапе с мясом и овощами

Ингредиенты:

Говядина

Соленые огурцы или корнишоны

Дижонская горчица

Помидоры черри

Говядину нарезать мелкими кусочками, обжарить до готовности. Нанизать на шпажки, чередуя с ломтиками огурцов и помидорами черри. Подавать с дижонской горчицей.

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