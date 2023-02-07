Рецепты селедки, которую вы не купите в магазине.

Магазинная селедка бывает идеальной, а бывает не очень: сложно сказать, какой солености она будет в этот раз. Не гадайте - засолите сами. Тем более, что зимой домашняя селедка получается особенно вкусной - рыбка сама по себе жирная и нежная. Рассказываем, как засолить селедку целиком и как засолить селедку кусочками в банке - проверенные рецепты засолки в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, как готовится быстрая закуска из селедки за 10 минут.

Как засолить селедку дома - подготовка рыбы

Прежде, чем солить сельдь, ее нужно:

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разморозить через холодильник - оставить рыбу на ночь на нижней полке; размораживать в горячей воде, микроволновке и т.д. не рекомендуют - рыба потеряет упругость и станет сухой.

размороженную рыбу вымыть, голову и жабры удалить;

тщательно выпотрошить.

Можно рыбу не потрошить - это классический способ посола и он тоже очень вкусный. Тогда нужно оставить голову и удалить только жабры.

Как засолить селедку по-голландски - за 2 суток

Селедка - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Лимон - 1/2 шт.

Сахар - 6 ст. л.

Морковь - 1 шт.

Лавровый лист

Черный перец горошком - по вкусу

Выпотрошите сельдь, удалите голову, снимите кожу и мясо с костей. Нарежьте ломтиками. Нарежьте тонко лимон и лук, натрите на крупной терке морковь. Выложите в стеклянную банку слоями: лук, лавровый лист, морковь, лимон, 1/2 ст. л. сахара, перец, рыбу. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Закройте банку крышкой, поставьте в холодное место. Селедка будет готова через 2-3 дня.

Как засолить селедку с горчицей - за сутки

Селедка - 4 шт.

Горчица - 5 ст. л.

Соль - 2/3 стакана

Сахар - 3 ст. л.

Вода - 1 л

Лавровый лист

Душистый перец - по вкусу

Белый перец - по вкусу

Семена горчицы - щепотка

Кардамон (по желанию) - 1 коробочка

Обмажьте выпотрошенную селедку без головы горчицей - снаружи и внутри. Оставьте мариноваться, тем временем приготовьте рассол. Соль, сахар, лавровый лист, душистый и белый перец, горчицу и кардамон залейте водой и доведите до кипения. Остудите и залейте селедку рассолом. Оставьте в холодном месте на сутки.

Как засолить селедку кусочками в банке - за 6 часов

Селедка - 4 шт.

Лук - 3 шт.

Растительное масло - 5 ст. л.

Уксус - 3 ст. л.

Соль - 2 ст. л.

Красный молотый перец - 1/2 ч. л.

Выпотрошите сельдь, отрежьте голову и плавники. Снимите филе с хребта, нарежьте на кусочки. Посолите и поперчите. Лук нарежьте кольцами. Выложите в форму или банку слоями: лук, селедку, затем снова лука и снова селедку и т. д. Смешайте растительное масло с уксусом и залейте рыбу. Закройте крышкой и настаивайте 6-8 часов.

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