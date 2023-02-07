Как засолить селедку дома / depositphotos.com

Магазинная селедка бывает идеальной, а бывает не очень: сложно сказать, какой солености она будет в этот раз. Не гадайте - засолите сами. Тем более, что зимой домашняя селедка получается особенно вкусной - рыбка сама по себе жирная и нежная. Рассказываем, как засолить селедку целиком и как засолить селедку кусочками в банке - проверенные рецепты засолки в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, как готовится быстрая закуска из селедки за 10 минут. 

Как засолить селедку дома - подготовка рыбы

Прежде, чем солить сельдь, ее нужно:

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  • разморозить через холодильник - оставить рыбу на ночь на нижней полке; размораживать в горячей воде, микроволновке и т.д. не рекомендуют - рыба потеряет упругость и станет сухой.
  • размороженную рыбу вымыть, голову и жабры удалить;
  • тщательно выпотрошить.

Можно рыбу не потрошить - это классический способ посола и он тоже очень вкусный. Тогда нужно оставить голову и удалить только жабры.

Как засолить селедку по-голландски - за 2 суток

  • Селедка - 2 шт. 
  • Лук - 2 шт. 
  • Лимон - 1/2 шт. 
  • Сахар - 6 ст. л. 
  • Морковь - 1 шт.
  • Лавровый лист 
  • Черный перец горошком - по вкусу

Выпотрошите сельдь, удалите голову, снимите кожу и мясо с костей. Нарежьте ломтиками. Нарежьте тонко лимон и лук, натрите на крупной терке морковь. Выложите в стеклянную банку слоями: лук, лавровый лист, морковь, лимон, 1/2 ст. л. сахара, перец, рыбу. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Закройте банку крышкой, поставьте в холодное место. Селедка будет готова через 2-3 дня.

Как засолить селедку с горчицей - за сутки

  • Селедка - 4 шт. 
  • Горчица - 5 ст. л. 
  • Соль - 2/3 стакана 
  • Сахар - 3 ст. л. 
  • Вода - 1 л
  • Лавровый лист 
  • Душистый перец - по вкусу
  • Белый перец - по вкусу
  • Семена горчицы - щепотка
  • Кардамон (по желанию) - 1 коробочка

Обмажьте выпотрошенную селедку без головы горчицей - снаружи и внутри. Оставьте мариноваться, тем временем приготовьте рассол. Соль, сахар, лавровый лист, душистый и белый перец, горчицу и кардамон залейте водой и доведите до кипения. Остудите и залейте селедку рассолом. Оставьте в холодном месте на сутки.

Как засолить селедку кусочками в банке - за 6 часов

  • Селедка - 4 шт.
  • Лук - 3 шт. 
  • Растительное масло - 5 ст. л.
  • Уксус - 3 ст. л.
  • Соль - 2 ст. л.
  • Красный молотый перец - 1/2 ч. л. 

Выпотрошите сельдь, отрежьте голову и плавники. Снимите филе с хребта, нарежьте на кусочки. Посолите и поперчите. Лук нарежьте кольцами. Выложите в форму или банку слоями: лук, селедку, затем снова лука и снова селедку и  т. д. Смешайте растительное масло с уксусом и залейте рыбу. Закройте крышкой и настаивайте 6-8 часов.

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