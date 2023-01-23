Селедка - относительно недорогая, но при этом очень полезная рыба. Из нее готовятся такие известные блюда, как шуба и форшмак, а также вкусная, ароматная и сытная закуска из сельди к праздничному столу.
- Закуска из селедки на хлеб с яйцом и луком - рецепт
- Бутерброды с селедкой - отличная закуска на стол
- Быстрая закуска из селедки - простой способ приготовления
Ранее мы рассказывали, как почистить селедку за 2 минуты, чтобы приготовить любимые блюда из рыбы.
Закуска из селедки на хлеб с яйцом и луком - рецепт
Для приготовления бутербродов и канапе из селедки хорошо подходят в качестве дополнительных ингредиентов яйца и лук.
Вам понадобятся:
- ржаной хлеб - 4 кусочка;
- сельдь - 200 г;
- лук - 1 штука;
- сливочное масло - 50 г;
- яйца - 2 штуки.
Чтобы приготовить закуску, сначала надо поджарить черный хлеб и смазать его сливочным маслом. Нужно вкрутую сварить яйца, затем нарезать их кружочками и выложить на хлеб. Сверху на яйца выложите небольшие кусочки селедки вместе с колечками лука (желательно выбирать фиолетовый).
Бутерброды с селедкой - отличная закуска на стол
Аппетитную селедку под шубой очень легко можно приготовить и на черном хлебе.
Вам понадобятся:
- сельдь - 1 штука;
- свекла - 300 г;
- черный хлеб - половина буханки;
- лук зеленый - 3 стебелька;
- масло растительное - 50 мл;
- молотый черный перец, кориандр и соль - по вкусу.
Для начала селедку надо очистить, убрать потроха и нарезать на мелкие кусочки. Черный хлеб нарежьте маленькими ломтиками и помажьте маслом. Свеклу нужно натереть на терке, а зеленый лук покрошите ножом. Затем на хлеб выкладываем нарезанную селедку и посыпаем сверху кориандром. На селедку кладем слой натертой свеклы и присыпаем солью, лучком и молотым перцем.
Быстрая закуска из селедки - простой способ приготовления
Закуска из селедки готовится всего 10 минут и будет уместной на любом столе. Согласно рецепту, в ее состав, кроме сельди, входят сырный крем и соленые огурчики.
Вам понадобятся:
- филе селедки - 2 штуки;
- сыр - 2 столовые ложки;
- огурцы соленые - 4 штуки;
- лук зеленый - 2 стебелька.
Для приготовления блюда филе из селедки надо немного отбить на доске, при этом не повредив ее структуру. Далее - мелко нарезать лук и огурцы, смешать их со сливочным сыром. Приготовленную массу выложить на филе сельди, а сверху положить огурчики. Затем нужно свернуть филе рулетом и положить его ненадолго в холодильник. Готовый рулет порезать на небольшие порции и можно смело подавать его к столу.