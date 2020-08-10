Экс-министр экологии времен Януковича объявлен в розыск

Злочевский подозревается в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов.

Бывший министр экологии и природных ресурсов времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский, подозреваемый в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов, объявлен в розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, в разделе "Розыск" на сайте Министерства внутренних дел Украины сообщается, что Злочевский исчез 1 февраля 2018 года в Одессе.

Информация о нем сейчас размещена в категории "лица, скрывающиеся от органов досудебного следствия". Отмечается, что Злочевский обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Дело о попытке подкупа Злочевским НАБУ и САП

12 июня были задержаны три человека, которые пытались передать 5 млн доллароввзятки руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства относительно подозрения Злочевского, которое осенью 2019 года Генпрокуратура передала в НАБУ. В настоящее время следствие по этому делу приостановлено, а Злочевский находится в розыске.

Уголовное производство в отношении попытки подкупа руководителей антикоррупционных органов зарегистрировали 3 июня, то есть с момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, и до момента задержания прошло всего 9 дней. Спешка лиц, которые передавали взятку, была связана с приближением 14 июня - дня рождения Злочевского, которому они хотели сделать подарок и обеспечить его возвращение в Украину.

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В результате были задержаны первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, один из руководителей группы компаний Burisma и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины - доверенное лицо Злочевского.

Ильяшенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК (пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, он получил средства от лиц, связанных со Злочевским. Постановление о закрытии уголовного производства он оценил в 6 млн долларов, из которых 1 млн долларов планировал оставить себе, а 5 млн долларов передать в виде взятки руководству НАБУ и САП. Все 6 млн долларов были изъяты правоохранителями.

1 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили Злочевскому о подозрении в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов.

Дело касается расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Фигурантами «дела Курченко», которым ГПУ объявила о подозрении по фактам совершения ряда уголовных правонарушений, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий на тот момент заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

В частности, дело против Злочевского, за закрытие которого предлагалась взятка, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который был выдан на подконтрольный Курченко "Реал банк", и в легализации этих средств. За что было объявлено подозрение ряду лиц, в том числе Злочевскому.

Всего в ходе расследования преступлений сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам, из них 12 - чиновники центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка и 6 - руководители областных государственных администраций, 14 человек - из руководящего состава государственных предприятий.

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