Адвокаты подозреваемых в попытке подкупа руководства НАБУ и САП заявили отвод судье

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде назначено заседание по избранию меры пресечения фигурантам дела.

Адвокаты подозреваемых в попытке подкупа руководства антикоррупционных органов за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского заявили отвод следственной судье Высшего антикоррупционного суда, которая должна была избирать им меру пресечения.

Об этом сообщается на странице ВАСУ в Facebook.

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"Трансляция не начата в связи с заявленным ходатайством об отводе судьи", - пояснили в ВАКС отсутствие трансляции судебного заседания, которое должно начаться в 10:00.

Как сообщал УНИАН, 12 июня задержали трех человек, пытавшихся передать 5 млн долларов взятки руководству Национального антикоррупционного бюро Украины и САП за закрытие уголовного производства в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского, которое осенью 2019 года Генпрокуратура передала в НАБУ.

Сейчас следствие по данному делу приостановлено, а Злочевский находится в розыске.

Уголовное производство о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов зарегистрировали 3 июня, то есть от момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, и до момента задержания прошло всего 9 дней. Спешка лиц, передававших взятку, была связана с приближением 14 июня - дня рождения Злочевского, которому они хотели сделать подарок и обеспечить его возврат на территорию Украины.

В результате были задержаны первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, один из руководителей группы компаний Burisma и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины - доверенное лицо Злочевского.

Ильяшенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК (пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, он получил средства от лиц, связанных со Злочевским. Постановление о закрытии упомянутого уголовного производства он оценил в 6 млн долларов, из которых 1 млн долларов планировал оставить себе, а 5 млн долларов передать в виде взятки руководству НАБУ и САП. Все 6 млн долларов были изъяты правоохранителями.

На причастность к преступлению также проверяются представители Офиса генпрокурора, которые по договоренности с задержанными лицами передавали им информацию, что дело действительно закрыто, о чем содержится информация в соответствующем реестре.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, 12 июня с флешки одной из работниц Офиса генпрокурора, которая занимает административную должность, осуществлялся онлайн мониторинг ЕРДР по поводу наличия там данных о закрытии производства.

По данному факту Офис генпрокурора проводит служебное расследование.

Справка УНИАН. Дело касается расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Фигурантами "дела Курченко", которым ГПУ объявила о подозрении по фактам совершения ряда уголовных правонарушений, является экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий на тот момент заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

В частности, дело в отношении Злочевского, за закрытие которого предлагалась взятка, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный Курченко "Реал банк", и в легализации этих средств. За что было объявлено подозрение ряду лиц, в том числе Злочевскому.

Всего в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе чиновникам, из них 12 - чиновники центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 - руководители областных государственных администраций, 14 человек - из руководящего состава государственных предприятий.

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