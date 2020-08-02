Журналисты выяснили, кого в Украине хотят назначить главным куратором СМИ
Заместителем министра культуры, который будет курировать работу СМИ в Украине, может стать Тарас Шевченко - известный грантовый активист, выступавший против Владимира Зеленского в период президентской кампании.
По данным «Страны», Шевченко уже подал свою декларацию в качестве кандидата на эту должность.
Как сообщает издание, Тарас Шевченко является директором Центра демократии и верховенства права, который финансируется по большей части правительством Швеции. Также среди доноров - правительственные структуры США, Еврокомиссия, ООН. Эта организация занимается, кроме прочего, разработкой законодательных норм для медиа.
"Наши эксперты разрабатывают и адвокатируют законопроекты, способствующие позитивному развитию медиа в Украине", - говорится на сайте ЦЕДЕМ, главным специалистом по медиа которого является юрист Игорь Розкладай.
Согласно декларации, Тарас Шевченко в прошлом году на посту руководителя этого центра получал зарплату в 101 тысячу гривень в месяц.
Кроме того, Шевченко является членом еще одной грантовой организации - "Реанимационного пакета реформ". Также является соучредителем движения "Чесно" и движения "Стоп цензуре".
В январе 2020 года Тарас Шевченко сменил на посту главы Независимого медиасовета Наталью Лигачеву - главу организации "Детектор-медиа", которую журналисты упрекали в защите политики Петра Порошенко по давлению на СМИ. С Лигачевой Шевченко сотрудничал давно и является также медиаэкспертом в ее организации.
Вместе с "Детектор-медиа" и рядом других организаций Центр, который возглавляет Шевченко, подписал 11 апреля 2019 года обращение к кандидатам в президенты, призвав их провести телевизионные дебаты. Отметим, что именно на этом тогда настаивала команда Петра Порошенко, в то время как Зеленский заявлял, что дебаты должны ограничиться стадионом.
На выборах Шевченко не скрывал, что не поддерживал Зеленского и был близок к тем 25%, которые голосовали за Порошенко. В одном из постов он рассуждал, как лучше оппонировать Зеленскому на предстоящих парламентских выборах. После победы Зеленского Шевченко успокаивал своих друзей, что ничего не пропало и нужно проявлять оптимизм.
Накануне первого тура выборов Шевченко писал о том же - что если "кандидат Х" победит (имея ввиду Зеленского), эмигрировать не надо - мол, это "контрастирует с позицией наших предков, которые умирали в борьбе за независимость Украины". Также из поста следует, что Тарас - фанат Ульяны Супрун.
В предвыборную зиму Шевченко заявлял, что сериал "Слуга народа" - это предвыборная агитация Зеленского и ее можно запретить через суд.
"Не всегда законы дают однозначный ответ. Так и со «слугой народа» можно найти аргументы как за то, что сериал является агитацией, так и за то, что он таковым не является. Я вижу больше аргументов за то, что сериал имеет целью побудить избирателей голосовать за Зеленского и, следовательно, является предвыборной агитацией", - написал он.
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