Журналисты выяснили, кого в Украине хотят назначить главным куратором СМИ

Заместителем министра культуры может стать Тарас Шевченко - активист, выступавший против Владимира Зеленского в период президентской кампании.

Заместителем министра культуры, который будет курировать работу СМИ в Украине, может стать Тарас Шевченко - известный грантовый активист, выступавший против Владимира Зеленского в период президентской кампании.

По данным «Страны», Шевченко уже подал свою декларацию в качестве кандидата на эту должность.

Как сообщает издание, Тарас Шевченко является директором Центра демократии и верховенства права, который финансируется по большей части правительством Швеции. Также среди доноров - правительственные структуры США, Еврокомиссия, ООН. Эта организация занимается, кроме прочего, разработкой законодательных норм для медиа.

"Наши эксперты разрабатывают и адвокатируют законопроекты, способствующие позитивному развитию медиа в Украине", - говорится на сайте ЦЕДЕМ, главным специалистом по медиа которого является юрист Игорь Розкладай.

Согласно декларации, Тарас Шевченко в прошлом году на посту руководителя этого центра получал зарплату в 101 тысячу гривень в месяц.

Кроме того, Шевченко является членом еще одной грантовой организации - "Реанимационного пакета реформ". Также является соучредителем движения "Чесно" и движения "Стоп цензуре".

В январе 2020 года Тарас Шевченко сменил на посту главы Независимого медиасовета Наталью Лигачеву - главу организации "Детектор-медиа", которую журналисты упрекали в защите политики Петра Порошенко по давлению на СМИ. С Лигачевой Шевченко сотрудничал давно и является также медиаэкспертом в ее организации.

Вместе с "Детектор-медиа" и рядом других организаций Центр, который возглавляет Шевченко, подписал 11 апреля 2019 года обращение к кандидатам в президенты, призвав их провести телевизионные дебаты. Отметим, что именно на этом тогда настаивала команда Петра Порошенко, в то время как Зеленский заявлял, что дебаты должны ограничиться стадионом.

На выборах Шевченко не скрывал, что не поддерживал Зеленского и был близок к тем 25%, которые голосовали за Порошенко. В одном из постов он рассуждал, как лучше оппонировать Зеленскому на предстоящих парламентских выборах. После победы Зеленского Шевченко успокаивал своих друзей, что ничего не пропало и нужно проявлять оптимизм.

Накануне первого тура выборов Шевченко писал о том же - что если "кандидат Х" победит (имея ввиду Зеленского), эмигрировать не надо - мол, это "контрастирует с позицией наших предков, которые умирали в борьбе за независимость Украины". Также из поста следует, что Тарас - фанат Ульяны Супрун.

В предвыборную зиму Шевченко заявлял, что сериал "Слуга народа" - это предвыборная агитация Зеленского и ее можно запретить через суд.

"Не всегда законы дают однозначный ответ. Так и со «слугой народа» можно найти аргументы как за то, что сериал является агитацией, так и за то, что он таковым не является. Я вижу больше аргументов за то, что сериал имеет целью побудить избирателей голосовать за Зеленского и, следовательно, является предвыборной агитацией", - написал он.

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