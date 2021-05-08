На записи двое мужчин, чьи голоса похожи на голоса Медведчука и Пушилина, дружески общаются и обмениваются приветствиями ко Дню Победы.

Появилась информация о получении записи вероятного разговора кума российского президента Владимира Путина и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с представителем оккупационных властей ОРДО на переговорах ТКГ в Минске Денисом Пушилиным.

Читайте такжеМинкульт о блокировке "каналов Медведчука" на YouTube: важный шагЗапись изложена в публикации "24 канала". На записи двое мужчин, чьи голоса похожи на голоса Медведчука и Пушилина, дружески общаются и обмениваются приветствиями ко Дню Победы. При этом они желают друг другу "побольше побед в жизни".

По данным журналистов "24 канала", этот разговор состоялся 9 мая 2015 года - тогда Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с двойным праздником – с его днем рождения и 9 мая.

В свою очередь человек с голосом, похожим на голос Пушилина, благодарит и поздравляет собеседника в ответ словами "дай нам бог побольше побед в жизни".

"Поздравляю, Денис Владимирович (вероятно, говорит Медведчук - ред.), во-первых, с днем рождения. Во вторых, с Днем Победы".

"А я вас поздравляю с Днем Победы", - говорит другой собеседник.

Санкции против Медведчука и его окружения

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Состояние лидера Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом.

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Автор: Ирина Погорелая