Фотографии с вечеринки появились на страничке Киркорова в Instagram.

Супруга Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко пришла на день рождение Филиппа Киркорова.

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Само мероприятие состоялось еще четыре месяца назад, но только сейчас на странице Киркорова появилось видео со дня празднования.

"Моя милая Оксана, с днем рождения! С нашей зимней встречи прошло всего-то 4 месяца, но как мы изменились, как изменился мир. Что остается неизменно - это наша сила духа. Мы так с тобой схожи, сестренка, закаляемся только через преодоления, любовь, страдания. Эту встречу я запомню, как особенный день, ведь ты настоящим украшением нашего воскресного семейного ужина. Верю, что наши встречи, откровенные беседы и наставления станут чаще. Ты даешь мне много душевной силы. Я тебе благодарен за советы и добро, ты просто творишь чудеса! Ты подарила мне первую икону для часовни - икону Божьей Матери", - написал Киркоров.

Стоит отметить, что Киркоров также поздравлял Марченко с днем рождения. И она ответила ему на сообщение благодарностью.

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Автор: Диана Могилевич