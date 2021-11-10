Президент подчеркнул, что медицинская система готова как никогда, "но не надо проверять на себе".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться и отметил, что за двое суток страна потеряла в десять раз больше граждан, чем за два года войны.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.

В частности, Зеленский отметил, что большинство из тех, кто болеет и умирает от COVID-19, невакцинированные.

Президент напомнил, что в Европе полный курс вакцинации уже прошли 65% населения, тогда как в Украине столько же - не сделали ни одной прививки.

Он отметил, что за сутки медицинская вакцинальная система способна на почти 400 тыс. прививок в сутки, а в Украине сегодня есть в наличии более 10 млн доз вакцин.

"Сколько составляет сегодня население Украины? Более 40 миллионов. Что объединит завтра украинцев, которые хотят, чтобы эти 40 миллионов не превратились в 20? Все они будут вакцинированы", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что теперь "мы готовы ко всему и всем обеспечены". В частности, работает 536 учреждений здравоохранения, есть 76 тыс. коек, из которых 72 тыс. – с кислородом.

"Медицинская система готова как никогда. Но не надо проверять на себе. Шутке о том, какая мы сильная нация и что нам радиация", не надо давать новую жизнь. Надо всем беречь свое собственное", - сказал президент.

Читайте также"Антитела будут дальше": в рядах "слуг" объявился еще один "антивакцинатор" (видео)Он отметил, что за два года в боях на Донбассе погибли 146 украинских военных, в то же время за прошедшие двое суток от COVID-19 умерли более 1,5 тыс. украинцев.

"За двое суток из-за вируса мы потеряли в десять раз больше, чем за два года войны", - констатировал глава государства.

Зеленский рассказал, что на днях наткнулся на обращение одного из украинских военнослужащих, который призвал украинцев, особенно тех, которые не верят в COVID-19, на мгновение поставить себя на место военных.

"Мы восьмой год воюем, рискуем, получим ранения, хороним друзей, устаем, но стоим и сдерживаем врага. Почему вы не цените это? Не цените нашу и свою жизнь, а в мирных городах без всякого врага умираете сотнями и тысячами не от пули или снаряда, а просто, потому что не хотите вакцинироваться", - процитировал он слова военного.

"Жестко? Да. Справедливо? Да. Услышат ли? Увидим", - резюмировал глава государства.

Коронавирус в Украине: свежая статистика за сутки

В Украине за сутки выявили 23 тыс. 283 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников. Было госпитализировано 5 тыс. 696 человек; зафиксировано 816 летальных случаев; выздоровели – 16 тыс. 277 человек.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи