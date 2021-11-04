Арахамия также назвал депутатов, выступающих против вакцинации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что тесты на COVID-19 для депутатов в парламенте должны быть платными, но предлагается сделать их бесплатными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о том, будут ли ПЦР-тесты для невакцинированных депутатов в Верховной Раде платными или бесплатными, Арахамия сказал: "Мне кажется, что все бесплатные. Таково, в частности, было предложение".

На уточнение, почему они должны быть бесплатными, депутат ответил: "Потому что они на работе. Не знаю. Таково было предложение".

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В то же время Арахамия считает, что тесты должны быть платными.

"Я лично, если вы мое мнение услышите, я настаивал, чтобы были платные. Поэтому больше людей будут вакцинироваться", - сказал он.

Кроме того, на вопрос, сколько сейчас в парламенте невакцинированных депутатов, Арахамия отметил, что информация есть только по тем людям, которые "дали разрешение".

"Разрешение предоставили - более 150 человек точно есть, которые сказали... Многие люди сказали: я не хочу распространять эту информацию. Они имеют право, и тогда мы не можем составить нормальную статистику", - сказал он.

Арахамия назвал нескольких депутатов, открыто выступающих против вакцинации.

"Я спрашиваю людей: кроме Камельчука (Юрий Камельчук, фракция "СН" - УНИАН) и Богуцкой ( Елизавета Богуцкая, фракция "СН" - УНИАН) я, честно говоря, даже не знаю человека, который не вакцинировался. Которые открыто говорят, что они не вакцинируются и не хотят вакцинироваться... И еще Дмитрук (Артем Дмитрук. Фракция "СН " - УНИАН)", - отметил председатель фракции.

Ранее депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в разговоре с журналистами заявил, что тесты на определение коронавируса в организме, которые будут сдавать невакцинированные депутаты, для нардепов будут бесплатными.

"То, что я слышал (тесты будут) бесплатные", – ответил Тищенко.

Новые COVID-ограничения в Раде

2 ноября ВР приняла постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№6154). Им предусматривается, что допуск в парламент для всех будет осуществляться только при наличии документа о вакцинации, отрицательного теста или справки о выздоровлении от COVID-19.

Ранее того дня глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что невакцинированные народные депутаты будут сдавать тест на COVID-19 раз в три дня за собственные средства.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что такие тесты народные депутаты будут делать за собственные средства.

Автор: Таня Поляковская