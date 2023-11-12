Накануне с таким предложением выступил бывший генсек Альянса.

В Офисе президента раскритиковали предложение принять Украину в НАТО без оккупированных Россией территорий. Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, это лишь провоцирует Кремль на продолжение агрессии.

"Сам разговор о такой возможности явно провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию, поощряет ее к агрессивной войне: "Еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, доатаковать ракетами". Это же очевидно? Бесспорно", - говорит Подоляк.

Также представитель ОП предупреждает, что нет никаких причин считать, что Россия остановится на условной границе между "натовскими" и "не натовскими" территориями Украины.

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Наконец, Подоляк выразил убеждение, что Россия, даже временно остановившись сейчас, все равно продолжит экспансию после паузы, когда восстановит силы.

"РФ абсолютно недоговороспособна и попытается обмануть в любом случае; РФ в таком виде будет только масштабировать риски и пытаться реализовать свои агрессии; только значительная "военно/технологическая помощь" Украине решает проблему европейской безопасности и гарантирует возвращение к стабильным глобальным правилам", – подчеркнул он.

Предложение взять Украину в НАТО без оккупированных территорий

Как писал УНИАН, накануне бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен озвучил предложение принять Украину в Альянс без оккупированных Россией территорий. По его мнению, это не заморозит войну, а усилит Украину.

Расмуссен считает, что в таком случае Россия не решится атаковать "принятые в НАТО" территории Украины, а сама Украина сможет высвободить свои силы из этих территорий, чтобы усилить ими фронт.

В качестве примера он привел западную Германию, вступившую в НАТО, но гарантии Альянса не распространялись на восточные территории так называемой ГДР.

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