Президент подчеркнул, что "весь мир должен сделать все возможное, чтобы остановить эту войну" на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в спонсировании террористической организации ХАМАС, которая ведет войну против Израиля. В интервью NBC News президент сказал, что война Израиля и ХАМАСа потребует от США финансирования и ресурсов сразу для двух конфликтов.

Зеленский обвинил Россию в том, что она играет роль в обеих войнах, в том числе и спонсируя ХАМАС. Он подчеркнул, что "весь мир должен сделать все возможное, чтобы остановить эту войну" на Ближнем Востоке.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что "готов хоть сегодня поехать в Израиль". Говоря о вероятном времени визита от добавил: "Трудно сказать, потому что я президент страны, которая находится в состоянии войны, и вы знаете, что на нашем поле боя очень горячо".

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Следовательно, Зеленский подчеркнул, что любой возможный визит будет зависеть от того, "что происходит на поле боя" в Украине, и от возможности вернуть на родину украинцев, которые пока не могут выехать из зоны конфликта в Израиле.

Зеленский может посетить Израиль

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский может прибыть в Израиль уже в начале следующей недели, сейчас продолжаются переговоры между двумя государствами о возможности такого визита.

На днях президент Украины прокомментировал смещение фокуса внимания с Украины на Израиль в мире.

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