Глава государства убежден, что Украине удастся преодолеть этот вызов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смещение фокуса внимания с Украины на Израиль в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

"Конечно, это понятно. Война на Ближнем Востоке - этот конфликт отнимает фокус (внимания, - УНИАН). Я считаю, что это одна из целей Российской Федерации, сейчас понимая, что фокус на Украине будет уменьшен. Это факт. Мы видим это по результатам", - отметил президент.

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"Но все в наших силах. Мы уже были в сложных ситуациях. Мы были уже в очень сложных ситуациях, когда фокуса на Украине почти не было. Он был от СМИ, а не от лидеров мира. Но мы смогли выйти из этой ситуации. Поэтому я абсолютно уверен: мы преодолеем этот вызов", - сказал Зеленский.

Помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2023 года администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса выделение 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другим иностранным государствам, в частности Тайваню. Примечательно, что львиная часть этих средств, а именно 61,4 миллиарда долларов, должна была пойти именно на поддержку Украины.

В то же время, Палата представителей США одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израилю. Речь идет о поддержке на сумму 14,3 миллиарда долларов.

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