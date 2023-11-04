Урсула фон дер Ляйен уже в шестой раз прибыла в Киев поездом.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на центральном железнодорожном вокзале Киева и вручил железнодорожникам государственные награды по случаю Дня работников и работниц железной дороги.

Как передает корреспондент УНИАН, президент Еврокомиссии прибыла с визитом в Украину. Глава государства сказал, что рад приветствовать фон дер Ляйен в Киеве. Как отметил Зеленский, без железнодорожников государству было бы в тысячи раз сложнее выстоять в войне и сохранить жизнь людей.

"Наша железная дорога - это значительно больше, чем просто транспорт. Это гарантия, что наши люди, наша украинская экономика, наше государство не будут оторваны от европейских стран, которые нам помогают. Наша железная дорога - это гарантия, что области Украины, наши города и села в разных частях нашего государства даже под обстрелами российских террористов объединены в одно пространство жизни с необходимыми сервисами и товарами", - сказал Зеленский.

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Глава государства сообщил, что несмотря на любые опасности на железной дороге работают 220 тыс. человек, чтобы работало государство и экономика. "Чтобы наши ценности, объединяющие всю Европу, могли доказывать свое превосходство над любыми попытками врага Европы разорвать континент и разрушить жизнь", - отметил Зеленский.

Он добавил, что украинские железнодорожники помогли эвакуировать 4 млн человек из районов боевых действий, а также перевезли только с начала этого года более 120 млн тонн грузов, в том числе, и глобально важных, таких как продовольствие.

Президент благодарен каждой стране и Евросоюзу за поддержку железнодорожных путей солидарности. "Украинские железнодорожники добавляют Европе внутренней интегрированности и связей", - сказал Зеленский и подчеркнул, что железнодорожники смогли построить новые жизненно важные маршруты с Польшей, Румынией и Молдовой. Кроме того, благодаря дипломатическим поездам Украину посетило более 500 иностранных делегаций.

"Война унесла жизни 530 наших работников железной дороги", - сообщил глава государства. Президент Украины убежден, что война за независимость для Украины является народной. "Миллионы людей воюют и работают для сохранения нашего свободного образа жизни Украины как органической части Европы, нашего общества. Мы защитим Украину. Я абсолютно в этом уверен. Нет даже сомнения и защитим нашу независимость", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, фон дер Ляйен сказала, что украинские железнодорожники сохраняют важную линию жизни. Отметим, что с начала войны она уже в шестой раз прибыла в Киев на поезде.

Визиты председателя Еврокомиссии в Киев

По мнению редактора "Радио Свобода" Рикард Джозвяка, визит фон дер Ляйен в Киев в начале ноября свидетельствует о прогрессе Украины в выполнении реформ, которые обязательны для вступления в Евросоюз.

Недавно в офисе президента Украины заявили, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в первой половине 2024 года - во время председательства Бельгии в Совете ЕС.

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