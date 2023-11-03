Сейчас продолжаются соответствующие переговоры на самом высоком уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в Израиль уже в начале следующей недели, сейчас продолжаются переговоры между двумя государствами о возможности такого визита. Об этом сообщает израильский "12 канал" со ссылкой на дипломатические источники.

"На данном этапе все детали еще не согласованы, но мы можем увидеть, что украинский президент приземлится в Израиле уже в понедельник или вторник", – говорится в сообщении.

Издание напоминает, что Украина предлагала организовать визит Зеленского в Израиль сразу после трагических событий 7 октября. Тогда официальный Иерусалим отказал под предлогом того, что это неподходящее время.

Видео дня

"Приезд Зеленского в Израиль, и ожидаемая его фотография с израильской политической элитой, включая премьер-министра Нетаньяху и президента Герцога, передаст миру своеобразное послание единства, согласно которому цивилизованный мир, на который нападают, выступает против менее цивилизованного мира, который атакует. Ожидается, что это будет своеобразный фронт перед российско-иранской осью, поэтому визит имеет важное дипломатическое значение", – отмечает "12 канал".

Ситуация на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, сегодня Израиль уже в третий раз за последние недели посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. На пресс-конференции он рассказал, что пытался уговорить израильские власти сделать паузу в военной операции в Газе ради решения гуманитарных вопросов. Но израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг эти призывы и пообещал атаковать Газу "всеми силами".

На этом фоне лидер ливанской шиитской группировки "Хезболла"пообещал Израилю эскалацию на ливано-израильской границе, то есть фактически открытие второго фронта.

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