Он считает, что ввиду безопасности нет препятствий для работы бизнеса в Украине.

Президент Владимир Зеленский уверен, что накопление российских войск на границах Украины является лишь психологическим давлением.

Как сообщает пресс-служба главы государства об этом он заявил во время встречи с представителями деловых кругов – членами Европейской Бизнес Ассоциации.

"Мы считаем, что накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Относительно того, есть ли риски, - риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – цитирует президента его пресс-служба.

Поэтому, как отметил Зеленский, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Президент подчеркнул, что экономическая ситуация в Украине сегодня стабильна, что отражается на укреплении гривны.

"Главная задача президента и правительства страны – бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", – цитирует президента его пресс-служба.

Читайте такжеВ США пригрозили России сокрушительными санкциями еще до вторжения в УкраинуНапомним, в 2014 году Россия захватила украинский Крым, вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Осенью 2021-го РФ обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. В Украине и на Западе заговорили об угрозе вторжения.

В конце января 2022 года глава Минобороны нашей страны Алексей Резников сказал, что российская сторона перебросила к украинской границе около 130 тысяч военнослужащих.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что войск РФ у границы Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

Примечательно, что в начале января спикер Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что это Украина может атаковать РФ, а не наоборот.

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