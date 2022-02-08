Общие потери российских банков из-за геополитических рисков составили 200 млрд рублей.

На фоне обострения российской агрессии в адрес Украины зафиксировано падение фондового рынка РФ.

Падают акции крупнейших российских компаний. Общие потери российских банков из-за геополитических рисков составили 200 млрд рублей, об этом сообщает РБК.

В январе этого года ценные бумаги на балансе российского "Сбербанка" обесценились на 104,1 млрд рублей (примерно $1,38 млрд).

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Обесценивание бумаг произошло в условиях обвала рынков из-за угрозы вторжения войск РФ в Украину и риска новых санкций против России. Такого резкого обесценения бумаг на балансе российского "Сбербанка" не наблюдалось как минимум с начала 2020 года.

Также в течение месяца наблюдается падение акций крупнейших российских компаний, как "Газпром", "РУСАЛ ао", "ГМК НорНик", "ЛУКОЙЛ" и "ВТБ ао".

Падение акций "Газпрома" наблюдается с начала 2022 года на фоне обострения военной агрессии в адрес Украины.

Сколько Россия заплатит за агрессию:

В январе 2022 года Bloomberg сообщал, что санкции, которые применяются к России из-за угрозы военного вторжения на территорию Украины, наносят серьезный ущерб российскому бюджету. Так, по подсчетам аналитиков запрет на покупку западными фондами государственного долга РФ обойдется России в 10 миллиардов долларов в год.

Запрет иностранного участия в локальных государственных долговых бумагах обойдется в 60 миллиардов долларов. Прекращение доступа к платежной системе Swift обойдется России в 535 миллиардов долларов в год.

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.

Обвал российского фондового рынка: