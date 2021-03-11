Гражданство в Украине должно быть одно, иначе возможны негативные последствия.
Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.
Спикер парламента напомнил, что в Конституции Украины закреплено единое гражданство.
"Если мы меняем главный закон Украины, это одна история. Если мы начинаем изменять законы, которые находятся ниже Конституции, это другая история. Мое личное мнение - гражданство должно быть одно", - отметил Разумков.
Он добавил, что в части областей Украины, в частности на Западе стране, у украинцев есть желание получить еще одно гражданство. При этом Разумков отметил, что введение двойного гражданства "может иметь больше негативных последствий, чем позитивных".
"Сегодня у нас любой гражданин может иметь под подушкой паспорт другого государства, в том числе чиновник. А это не правильно. Потому что если чиновник работает на страну и народ, тогда возникает вопрос, на какую страну и на какой народ он работает", - отметил Разумков.
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Двойное гражданство в Украине: что известно
- 26 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Кабинету министров Украины поручено разработать законопроект о двойном гражданстве.
- Данилов напомнил, что РФ использовала инструмент двойного гражданства против Украины: "когда у нас руководитель СБУ, министр внутренних дел, министр обороны, руководитель Генерального штаба были гражданами Российской Федерации".
- Также Данилов рассказал, кому должны запретить двойное гражданство в Украине. В частности, это чиновники, народные депутаты, те лица, которые работают в органах власти.
- 4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО что касается противодействия угрозам в сфере гражданства.
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