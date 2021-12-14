Украинцы будут защищать свою землю от любых посягательств, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону к содержательным переговорам о мире на востоке Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщается на сайте главы государства.

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда", – подчеркнул он.

В то же время президент отметил, что в Москве уже могут открывать музей с коллекцией различных осуждений, учитывая высказывания европейских и американских высокопоставленных чиновников, осудивших действия Кремля.

"Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам относительно мира на востоке Украины", – считает Зеленский.

В частности, он напомнил, что до сих пор выполнена одна из договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате", который состоялся в Париже в 2019 году.

Читайте такжеВ Германии сомневаются в возможности реанимировать "нормандский" формат – посол Украины"Это договоренность по поводу пленных. Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту", – пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина настаивает на активизации дипломатических усилий из-за того, что думает о возможном количестве человеческих потерь с обеих сторон в случае эскалации.

"Мы не "играем" оружием, не выставляем войска под границу, не делаем силовых шагов относительно оккупированной территории нашего государства", – сказал президент.

Он также напомнил, что за годы войны уже погибли около 15 тысяч украинцев, а 1,5 млн были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами.

"Если же говорить о цене не локального, а более широкого конфликта, то понятно, что человеческие потери могут быть на порядок выше. В том числе и для россиян. Готово ли российское общество платить жизнями своих сыновей за попытку оккупации еще какой-то части Украины?", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы в случае его наступления мир был честным и долговременным.

"Это интервью превратится в толстую книгу, если я начну перечислять все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас за годы войны. Но хватит и одного небольшого абзаца, чтобы пересказать ответы России, потому что все они сводятся к неготовности признать себя стороной этой войны", – объяснил он.

Глава государства напомнил, что Россия за переговорным столом настаивает на том, что необходимо вести переговоры с сепаратистами на Донбассе.

"А кто эти сепаратисты? На оккупированной территории всем руководят российские офицеры и российские чиновники", – добавил он.

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в "горячей точке" Донбасса и обсудить войну. Российская сторона, в свою очередь, пригласила украинского лидера в Москву.

Напомним, весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также вторглись российские войска.

Власти России не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". В РФ утверждают, что их страна только посредник в "урегулировании" конфликта.

Переговоры по Донбассу вели в "минском" (Украина, Россия, ОБСЕ) и "нормандском" форматах (украинское государство, РФ, Германия и Франция).

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Автор: Антонина Доломанжи