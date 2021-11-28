Говоря о применении беспилотника против боевиков глава МИД Украины отметил, что когда Россия использует дроны, он "что-то не слышит заявлений глубокой озабоченности".

Украина применила беспилотник Bayraktar на Донбассе для прекращения противоправных действий российской стороны.

Об этом в интервью немецкому изданию Zeit заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает НВ.

"Российская сторона привлекла тяжелую артиллерию, 120-мм гаубицу, на линию разграничения, обстреливала из нее украинские позиции, убив одного украинского солдата, ранив другого и повредив гражданскую инфраструктуру. Именно это - явное нарушение Минских договоренностей. А не использование дрона, чтобы прекратить эти противоправные действия", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что Украина несогласна с логикой заявления МИД Германии о том, что только миссия ОБСЕ может использовать дроны на линии соприкосновения на Донбассе.

"В первую очередь, потому что она полностью игнорирует истинную причину, почему мы должны защищать себя. Гаубица - это тяжелая артиллерийская система, запрещенная Минском. Наш дрон не пересекал линию разграничения, однако попал в гаубицу. И, во-вторых: когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой озабоченности", - рассказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что перед использованием дрона украинские военные четко выполнили все процедуры ОБСЕ и использовали все согласованные механизмы деэскалации.

"То есть не нарушали никаких договоренностей. Но когда на нас нападают и убивают, мы будем бить в ответ, потому что это наша страна и мы будем ее защищать", - заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина не допустит "кровавого сафари для россиян" на Донбассе.

"Не будет кровавого сафари, когда россияне могут нарушать Минские договоренности, как им вздумается, убивать и уничтожать все, что хотят, чтобы потом все начинали взывать, когда мы это принудительно прекращаем", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен. Украинские военные впервые вынуждены были применить беспилотник Bayraktar против артиллерии российских наемников.

Позже Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

Министр обороны Алексей Резников разъяснил использование украинскими военными боевого дрона Bayraktar по артиллерии российско-оккупационных войск на Донбассе. Он отметил, что в "Минских соглашениях" отмечается о запрете применения на Донбассе иностранных БПЛА, точнее – запрете для россиян. И подчеркнул, что Украина воспользовалась статьей ООН о самозащите.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий