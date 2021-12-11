По словам президента, США будут заинтересованы в "нормандском" формате, если они будут действительно что-то важное решать, а не просто модерировать процесс или посматривать со стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на какую роль готовы Соединенные Штаты Америки в "нормандском" формате (Украина, ФРГ, Франция и Россия).

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

"Соединенные Штаты Америки, я думаю, будут заинтересованы в роли "нормандского" формата, если они в "нормандском" формате будут действительно что-то важное решать, а не просто модерировать процесс или посматривать со стороны", - рассказал президент.

По его словам, поэтому важно, чтобы они играли важную роль в переговорах по Донбассу.

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По словам Зеленского, это может быть и отдельная переговорная площадка, которая может сотрудничать с "нормандской" четверкой.

"Это может быть один-единственный план, когда обсуждаются вопросы на отдельной площадке, где есть присутствие Украины и, например, США и России, а некоторые очень важные вещи обсуждаются в "нормандском" формате", - предположил глава государства.

Отметим, ранее в Евросоюзе обвинили Россию в блокировании переговоров по Донбассу.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джо Байденом. По итогам беседы в ОП сообщили, что речь не шла о каких-либо компромиссах, которые не отвечают интересам Украины.

Автор: Антонина Доломанжи