В то же время 12,8% украинцев поддержали бы лидера партии "Европейская солидарность" Порошенко.

Действующий глава Украинского государства Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку граждан, если бы в ближайшее время проводились выборы президента.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного 16-18 мая социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором):

30,2% проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского,

12,8% поддержали бы лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко,

11,9% - сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко,

11,1% - лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко,

7,6% - лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

Читайте такжеСреди всех президентов украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Кучме – опросТакже указывается, что если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% – проголосовали бы за Порошенко. В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко – 62% в пользу действующего президента, 38% – за лидера партии «Батькивщина». В случае выхода во второй тур Бойко с главой государства, за Зеленского – 69%, лидера партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» – 31%.

Как проводился опрос

В опросе методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) приняли участие 2 тыс. 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

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Автор: Константин Гончаров