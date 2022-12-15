По словам президента, проигрыш Путина уже очевиден.

Российский диктатор Владимир Путин сможет прожить дольше, если признает войну ошибкой и выведет войска из Украины.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The economist. По его словам, от решения Путина о продлении или окончании войны зависит не только его собственное существование, но и жизнь его ближнего окружения.

"Чем быстрее закончится война – и если Россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что проигрыш Путина уже очевиден, а Украина намерена выйти на свои границы в 1991 году, иначе агрессор снова вернется. Зеленский отметил, что "надо смотреть на реальную картину, когда весь мир, в первую очередь, показывает не просто поддержку, а дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию надо платить – выйти на границы и тогда платить".

Зеленский подчеркнул, что только Путин может перевести войну с военного на дипломатический путь. И он начнется только после вывода войск РФ за украинские рубежи 1991 года.

"Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать", - отметил Зеленский.

Война с Россией: какого мира требует Украина

В ноябре на саммите G20 Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. Она содержит ряд вопросов, которые необходимо решить, в частности относительно радиационной и ядерной безопасности; продовольственной и энергетической безопасности; вывода российских войск со всех украинских территорий и другие пункты. Каждый пункт формулы четко проработан, подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что украинский флаг должен вернуться ко всем городам и общинам, а для государства-террориста, которым стала Россия, должна быть обеспечена реальная ответственность за эту войну.

Сегодня Зеленский заявил, что следующие полгода станут решающими в противостоянии с Россией, однако потребуют от Украины и партнеров еще больше усилий.

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