Президент также добавил, что Украина будет бескомпромиссной на пути в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в Польше: Украина бескомпромиссна и не отдаст свою землю, независимость и детей.

Об этом президент заявил на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга в Варшаве. В частности, Зеленский в очередной раз поблагодарил польский народ и лично президет и премьера Польши за братство и поддержку.

"Украина - страна теплая, дружественная, но в этой войне - бескомпромиссная. Бескомпромиссна в том, что мы не отдадим нашу землю, нашу свободу, не отдадим наших детей, ни одного ребенка, который был силой депортирован россиянами в РФ. Мы ничего этого не отдадим и не отдадим свою независимость", - подчеркнул он.

Президент также добавил, что Украина бескомпромиссна и в дружбе и считает Польшу не только партнером, а настоящим другом навеки.

"Я бы хотел также сказать и передать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути к НАТО, что и в этом вопросе Украина будет бескомпромиссной", - добавил он.

Зеленский в Польше

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Варшаву.

Во время визита президент Польши Анджей Дуда вручил Зеленскому орден Белого Орла - высшую награду Польши. Ее президент Украины получил за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, безопасность деятельность, устойчивость в защите прав человека.

Кроме переговоров Зеленского с президентом Дудой, также запланированы переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, по итогам которых будут подписаны двусторонние документы.

Также Зеленский встретится с представителями польского бизнеса в рамках украинско-польского бизнес-форума, с маршалками Сейма и Сената, волонтерами и спасателями, а также с мэрами приграничных с Украиной городов.

Вечером Зеленский обратится к полякам и украинцам, проживающим в Польше, с большой речью.

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