В частности, президент имел в виду политические, экономические и исторические границы между Украиной и Польшей.

Президент Украины Владимир Зеленский о своем визите в Польшу: в будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ, в том числе и исторических.

"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических", - написал Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул, что для этого еще нужно одержать победу.

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"Для этого нужно еще немного пройти бок о бок", - добавил Зеленский.

Зеленский в Польше: что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Варшаву.

Во время визита президент Польши Анджей Дуда вручил Зеленскому орден Белого Орла - высшую награду Польши. Ее президент Украины получил за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, безопасность деятельность, устойчивость в защите прав человека награжден орденом Белого Орла.

Во время визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, по итогам которых будут подписаны двусторонние документы.

Также он встретится с представителями польского бизнеса в рамках украинско-польского бизнес-форума, с маршалками Сейма и Сената, волонтерами и спасателями, а также с мэрами приграничных с Украиной городов.

Вечером Владимир Зеленский обратится к полякам и украинцам, проживающим в Польше, с большой речью.

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