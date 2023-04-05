Планируется, что стороны обсудят весь спектр украинско-польских отношений.

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской сегодня с официальным визитом прибыл в Польшу.

Этот визит стал третьим выездом президента за границу и первым анонсированным с начала полномасштабной войны, передает "Европейская правда". Как сообщили в канцелярии президента Польши, после официальной встречи гостей президентом Анджеем Дудой и его супругой, лидеры стран проведут переговоры в президентском дворце. После этого пройдут переговоры делегаций.

Руководитель бюро международной политики при канцелярии президента Марчин Пшидач сообщил, что во время переговоров стороны коснутся "всего спектра польско-украинских отношений, начиная с политики безопасности", также будут подниматься и исторические вопросы, передает PAP.

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В канцелярии президента Польши заверили, что готовы сопровождать визит Зеленского и, что он должен быть безопасным.

Прибытие Зеленского и его супруги в Варшаву уже подтвердил представитель президента Сергей Никифоров. "Зеленский встретится с польским президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, с представителями бизнеса, а также с мэрами приграничных с Украиной городов", - раскрыл детали визита Никифоров.

В 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву) Владимир Зеленский обратится к полякам и украинцам, проживающим в Польше, с большой речью, добавил Никифоров.

Зарубежные визиты Зеленского

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Зеленский почти год не выезжал за пределы страны. Впервые он выехал из страны в декабре 2022 года на переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтон.

Вскоре после этого он совершил один общий визит в Лондон, Париж и Брюссель.

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