Зеленский заявил, что ему выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком

Президент считает такое решение правильным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений во время посещения кафе в Хмельницком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Чернигове.

При этом в начале общения с представителями СМИ президент сказал: «Можно снять маску, так лучше слышно ... Будет, как в Хмельницкой области - выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали».

Как сообщал УНИАН, в Telegram-канале Офиса президента 3 июня было обнародовано фото, на котором изображен Зеленский за одним столиком с минимум пятью людьми, в частности руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, первым заместителем руководителя ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.

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"Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе", - сообщила пресс-служба.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - говорилось в Instagram Зеленского под аналогичным фото из того кафе.

По состоянию на 3 июня правительство запретило деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за столом разрешалось находиться не более четырем посетителям одновременно.

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4 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм Зеленским и чиновниками, которые его сопровождали во время посещения кафе в Хмельницком, и привлечении их к ответственности.

Позже Зеленский выразил готовность заплатить штраф, если во время посещения им кафе в Хмельницком были нарушения установленных карантинных норм.

Однако главный санитарный врач Виктор Ляшко, который находился в кафе в Хмельницком вместе с президентом, хоть и не сидел за одним столиком, сказал, что нарушений карантинных норм не было, поскольку это была инспекция – каким образом будут функционировать заведения питания с 5 июня.

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