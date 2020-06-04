Зеленский готов заплатить штраф за посиделки в кафе во время карантина

На сегодня в Украине кафе и ресторанам разрешено принимать клиентов только на летних площадках.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф в случае, если его визит в хмельницкую кофейню признают нарушением карантина.

Так президент ответил на вопрос местной журналистки, цитирует Украинская правда.

«Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел – там все проверили», – сказал он.

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Вчера в Telegram-канале Офиса президента было обнародовано фото, на котором запечатлен Зеленский за одним столиком с как минимум еще пятью людьми, в том числе главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.

"Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе", – сообщила пресс-служба. "Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", – говорится в Instagram президента Украины под другим аналогичным фото, сделанным в том же кафе.

Как сообщал УНИАН, 4 июня премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что Кабинет министров в рамках ослабление карантинных мер планирует с 5 июня разрешить кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведений.

На сегодня в Украине кафе и ресторанам разрешено принимать клиентов только на летних площадках.

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