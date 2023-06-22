Недавно в Раде зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси государством-агрессором.

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Кизима с должности посла в Беларуси, о чем говорится в тексте указа №346/2023 на сайте ОП.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в указе.

Кизим стал послом Украины в Беларуси еще в феврале 2017 года.

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Украинско-белорусские отношения - главное

После начала полномасштабного вторжения РФ, когда российские танки прорывали границу Украины со стороны Беларуси, украинские власти так и не пошли на расторжение дипотношений с Минском.

Зато решения ограничивались вызовами белорусского посла и нотами протеста.

В то же время три дня назад, 19 июня, стало известно о регистрации в Верховной Раде проекта постановления о признании Беларуси государством-агрессором. Также группа народных депутатов призывает разорвать со страной дипломатические отношения. Этот шаг нужен для привлечения белорусского режима к ответственности и будущих репараций Украине.

Сам белорусский диктатор Александр Лукашенко поддерживает путинский режим оружием и размещением на территории республики полигонов для мобилизованных из РФ.

При этом нет признаков формирования со стороны Беларуси захватнических "союзнических" войск. Лукашенко пока ограничивается острыми выпадами в сторону стран НАТО и Украины.

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