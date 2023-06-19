Также предлагается разорвать со страной дипломатические отношения.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси государством-агрессором. Также группа народных депутатов призывает разорвать со страной дипломатические отношения.

Как подчеркнул в Telegram народный депутат Ярослав Юрчишин, этот шаг нужен для привлечения беларусского режима к ответственности и будущих репараций Украине. Он отметил, что проект постановления ВРУ зарегистрировала 16 июня, и призвал парламентариев поддержать это решение.

"Мы помним о помощи беларусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам Полка Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории. В конце концов, в сознании общества Беларусь Лукашенко уже давно агрессор. Надо доказать это и в юридической плоскости. Чтобы и мир не сомневался, накладывая санкции", – заявил он.

Война в Украине: роль Беларуси

С начала российского вторжения Беларусь предоставляет России свою территорию для ведения войны против Украины. Именно оттуда российские войска наступали на северные регионы нашей страны в феврале 2022 года. С территории Беларуси также неоднократно осуществлялись обстрелы украинских городов.

Недавно президент РФ Владимир Путин также сообщил, что на территории Беларуси разместят ядерное оружие. Первые ядерные заряды, по его словам, уже поставили. В то же время представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что доказательств прибытия ядерных ракет на территорию Беларуси еще нет. При этом хранилища для их размещения уже подготовлены.

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