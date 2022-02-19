Президент подчеркнул, что Украина ни на кого наступать не будет, но готова ко всему.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ложиться в гробы" и ждать российских военных украинцы не будут, ведь они не сдаются.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, где также сделал ряд важных заявлений.

Президент отметил, что благодарен разведданным, которыми делятся с Украиной страны-партнеры, но доверяет больше украинской разведке.

"Ложиться в гробы и ждать (российских - УНИАН) военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему. Мы не можем быть пассивными. Мы не можем говорить ежедневно, что завтра война... О какой экономике мы тогда говорим. Как можно жить в государстве, когда ежедневно вам говорят, что завтра будет наступление... Тогда идет обвал национальной валюты, выводятся деньги, бизнес вылетает из страны. Как вы считаете: можно ли жить в таком государстве? Может стабильность в таком государстве быть? Нет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, желающих разбалансировать Украину много и внутри государства.

"Они хотят, чтобы Украина была слабая, слабая экономика, слабая армия - тогда на нас можно наступать. И мы не сможем защитить ни своих людей..., ни свою экономику, поэтому мы очень спокойно реагируем на ту или иную информацию", - пояснил глава государства.

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Он отметил, что после определенной реакции властей люди могут начать паниковать, поэтому все полученные сообщения власти оценивают.

"У нас гибридная война. Поэтому украинцы и не сдаются в разных смыслах этого слова. Мы хотим жить ежедневно и защищать свое государство... Мы просто хотим жить как сильное государство", - подчеркнул президент.

Угроза российского вторжения

Напомним, вчера американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с обновленными разведданными о передвижении войск РФ, заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

Новая эскалация на Донбассе произошла на фоне роста угрозы вторжения с участием почти 200 тысяч военных РФ, сосредоточенных вокруг Украины.

Во вчерашних провокациях боевики обвинили Вооруженные силы. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.