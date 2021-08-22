Президент планирует вернуться к этому разговору с Меркель во время ланча.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила отказ, но все еще надеется на поставку оружия от Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

По его словам, Украина обращалась относительно поставок оружия в немецкое правительство, однако ей отказали.

Однако, отметил Зеленский, в рамках учений, в том числе и совместно со странами НАТО, и Европа, и Германия Украину поддерживают.

Читайте такжеУкраинская армия получит четыре"Кольчуги""Но нам нужны предметные, очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно рассчитываем и ожидаем... Это большой долгий разговор, и пока на эту тему (с Меркель - УНИАН) мы не говорили. Возможно, во время ланча мы поднимем этот вопрос", - подчеркнул президент Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Меркель выступит за новые санкции если Россия будет пытаться использовать "Северный поток-2" как оружие

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Автор: Антонина Доломанжи