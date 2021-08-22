Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила отказ, но все еще надеется на поставку оружия от Германии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.
По его словам, Украина обращалась относительно поставок оружия в немецкое правительство, однако ей отказали.
Однако, отметил Зеленский, в рамках учений, в том числе и совместно со странами НАТО, и Европа, и Германия Украину поддерживают.
Читайте такжеУкраинская армия получит четыре"Кольчуги""Но нам нужны предметные, очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно рассчитываем и ожидаем... Это большой долгий разговор, и пока на эту тему (с Меркель - УНИАН) мы не говорили. Возможно, во время ланча мы поднимем этот вопрос", - подчеркнул президент Украины.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Меркель выступит за новые санкции если Россия будет пытаться использовать "Северный поток-2" как оружие
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