Президент поблагодарил немецкого канцлера за поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к канцлеру Германии Олафу Шольцу, подчеркнул, что "цайтенвенде" в 2023 году необходимо завершить общей победой.

Как сообщил глава государства в Twitter, для Украины важно украиноцентричное председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС.

"Оружие, убежище для более миллиона украинцев, украиноцентричное председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Благодарю вас за "цайтенвенде", господин Олаф Шольц! В 2023 году мы должны завершить ее нашей общей победой", - подчеркнул президент.

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Война в Украине и членство в ЕС:

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций: ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и другие.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

29 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова, а в перспективе и Грузия должны присоединиться к ЕС.

1 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина может получить членство в Евросоюзе "за две ночи".

4 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что заявление Шольца о том, что Украина должна стать членом Европейского Союза, является важным политическим манифестом в рамках политики "цайтенвенде" или "смены эпох".

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