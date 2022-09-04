Премьер подчеркнул, что Украина теперь - неотъемлемая часть Европы и европейских институтов.

Заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС, является важным политическим манифестом в рамках политики "цайтенвенде", или "смены эпох".

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Украина теперь не посередине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы и европейских институтов. Вместе мы построим новую развитую европейскую Украину как часть новой сильной Европы", - отметил Шмыгаль.

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Война в Украине и членство в ЕС:

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и другие.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

29 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова, а в перспективе и Грузия должны присоединиться к ЕС.

1 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина может приобрести членство в Евросоюзе "за две ночи".

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