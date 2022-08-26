В то же время, глава МИД Италии заявляет, что шаги итальянского правительства были решающими для того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Италия практически будет поддерживать Украину на пути к обретению членства в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Мне сегодня было приятно услышать, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать практическими шагами Украину на пути к обретению полноправного членства в Европейском Союзе", - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, Ди Майо заявил, что шаги итальянского правительства были решающими для того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

В то же время, Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизацию, согласования аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализации закона о национальных меньшинствах и другие.

21 августа глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

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