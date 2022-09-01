Глава МИД отмечает, что если Украина готова двигаться быстро с внедрением всех необходимых реформ, то и Европейский Союз должен действовать быстро в ответ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина может приобрести членство в Евросоюзе "за две ночи".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил во время участия в Конференции "Форум 2000", которая проходила в Праге.

В частности, у главы МИД спросили, как он видит выполнение семи рекомендаций Евросоюза, озвученных одновременно с предоставлением Украине статуса страны-кандидата на вступление.

Відео дня:

"Единственное, к чему мы стремимся, чтобы к нам относились справедливо при оценке реализации условий", - сказал Кулеба.

Как отметил министр, Украина сейчас из семи рекомендаций выполнила полноценно одну, которая касалась назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В то же время уже была начата процедура по отбору главы Национального антикоррупционного бюро.

"Поверьте мне, мы очень сильно настроены. Мы знаем, что поставлено на карту. Мы очень настроены внедрить эти рекомендации и задать следующий вопрос не о том, что будет дальше, а когда именно это будет. И я думаю, что мы заслуживаем немного оптимизма. Потому что традиционно, когда кто-то говорит об украинской европейской интеграции, естественно, всегда пытаются добавлять второе предложение о том, что на это возможно уйдут годы, может потребоваться много времени. Вот, а если нет?" - заявил Кулеба.

"Три месяца назад никто не верил, что Украина будет страной-кандидатом. Мы слышали одну же и ту историю, что для этого понадобится много лет... Теперь мы кандидаты. Мы двигаемся и выполняем рекомендации. И если мы готовы действовать быстро, то и Евросоюз должен действовать быстро", - подчеркнул Кулеба.

"И как вы сказали, возможно это не произойдет за ночь - обретение членства в ЕС. Но это может произойти за две ночи, не в течение лет", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах и другие.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

Вас также могут заинтересовать новости: