По словам президента, такой руководитель разведки его не устраивал, он хотел его уволить.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Максим Бурба не имел права разглашать секретную информацию о спецоперации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Бурба и другие говорят открыто о том, о чем они не имеют права разглашать информацию. Я считаю, что это нарушение законодательства - разглашение секретной информации", - сказал президент.

По словам Зеленского, он не очень знал Бурбу. А когда он стал президентом, то хотел его уволить.

Читайте такжеЗеленский проводит марафон со СМИ (онлайн-трансляция)"Когда я пришел, я хотел его освободить из-за того, что разведчики о нем не очень хорошо говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане во время разгона... когда был на службе в СБУ. Он этим занимался, но его решили сохранить. Он не разведчик, он СБУшник", - рассказал президент.

"Может быть, что это слухи, а может и нет", - уточнил он.

По словам Зеленского, такой руководитель разведки его не устраивал. "Это просто авантюрист и аферист", - добавил президент.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский заявил, что встрана не проводила операцию что касается "вагнеровцев", ее туда втянули. По словам президента, если бы самолет захватили, то турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган этого бы не простил.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Леся Лещенко