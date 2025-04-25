Союзники Украины прохладно относятся к этой идее, мол проблемы с логистикой и помещением для переговоров.

Киев обратился к Риму и другим партнерам с просьбой провести саммит по Украине, когда лидеры ряда государств приедут на похороны Папы Римского.

Как пишет La Repubblica со ссылкой на источники, Киев предлагает саммит с участием США, Италии, Франции, Великобритании и, возможно, Германии, которую на церемонии прощания в Ватикане будет представлять экс-канцлер Олаф Шольц.

"Сомневаюсь, что саммит можно провести в день похорон Папы. Где будет проходить саммит? Трамп с сотней кортежа... С точки зрения логистики это очень сложно", - прокомментировал итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

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В то же время Киев продолжает настаивать на проведении саммита. Если это будет неформальная встреча, то их могли бы организовать на вилле Таверна в резиденции посла США, или итальянские власти могли бы предоставить другое помещение.

Кроме этого, по данным источников издания, президент США Дональд Трамп, который сегодня прибудет в Рим, может посетить три двусторонние встречи. Речь идет о диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Смерть Папы Римского

21 апреля утром стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Он ушел из жизни в 88 лет. Как сообщил Ватикан, причиной смерти стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность.

22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он примет участие в похоронах Папы Римского Франциска, которые состоятся в субботу, 26 апреля.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Рим и Ватикан для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

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