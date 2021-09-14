Никто не может давить на украинские власти, утверждает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не чувствовал давления со стороны экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в связи с расследованием деятельности компании "Burisma" и якобы вмешательства с территории Украины в выборы в США в 2016 году.

Об этом он заявил в интервью "CNN", полную версию которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.

На вопрос ведущего, находился ли он под давлением Трампа, Зеленский ответил следующим образом: "Нет... Я не считал, что на нас оказывается давление... Я всегда считал, что мы – независимая страна, и я чувствую себя амбициозным, независимым человеком, которому каждый день надо учиться у самых лучших. Вот почему мой разговор с президентом Трампом состоялся в таком русле".

Глава государства добавил, что его главной целью во время того разговора с Трампом были хорошие отношения с США и поддержка Штатами Украины, а президент США был тем человеком, от которого зависела стабильность и помощь Украине".

Читайте такжеВзятка за закрытие дела против владельца "Burisma": следствие о попытке подкупа глав НАБУ и САП завершили"Я не чувствовал, что он заставляет что-то. И я тогда говорил правду. Я не чувствовал такого давления. Я сказал достаточно амбициозно: я – президент своей страны. Никто не может на нас давить... Я думал только о своей стране, о помощи. Я не хотел ставить под угрозу военную помощь. И я хотел провести еще одну встречу в Белом доме, потому что моей стране это было нужно", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, осенью 2019 года в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений представил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена Хантера.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.

Виктор Шокин, занимавший должность генпрокурора Украины в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении из-за расследования против должностных лиц компании "Burisma".

Экс-чиновник предполагал, что компания "Burisma Holdings Limited" имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров компании стал Хантер Байден. В то время Джо Байден занимал пост вице-президента Штатов.

Автор: Антонина Доломанжи