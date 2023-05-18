По словам главы государства, приоритеты на ближайшее время в целом – дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие.

Президент Владимир Зеленский сегодня провел заседание военного кабинета и выделил успехи отдельных подразделений ВСУ.

Об этом он сообщил в своем видеообращении. На некоторых темах он остановился "с деталями", другие - пока не ко времени разглашать.

"Только что провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. Были командующие ключевых направлений фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность. Очень содержательная работа. Первое: бригады обороны - молодцы, главные стратегические задачи выполнили, детали сейчас не время сообщать. Второе: бригады наступления - молодцы, готовимся, без деталей. Третье: по защите гражданских лиц - воздушные силы - молодцы, здесь с деталями", - заявил глава государства.

По его словам, приоритеты на эту неделю, следующую и на ближайшее время в целом – дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие: "И это будет", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский совершил несколько командировок для вооружения ВСУ

Как сообщал УНИАН, в рамках поездки Зеленского в Европу канцлер Германии Шольц объявил о новом большом пакете военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 2,7 миллиарда евро. В том числе - боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Также было решено, что Франция передаст Украине десятки бронемашин и легкие танки. В частности, Украина получит AMX-10RC.

Кроме того, Зеленский заявил, что в ближайшее время будут объявлены важные решения о создании самолетной коалиции для Украины. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что Британия хочет стать ключевым участником этой коалиции.

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